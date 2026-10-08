Jangan Dibuang! Begini 4 Cara Mudah Menghilangkan Noda pada Sepatu Putih

ilustrasi sepatu putih. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Sepatu putih menjadi salah satu pilihan fashion yang tak pernah benar-benar kehilangan peminat. Warnanya yang bersih dan sederhana membuat sepatu jenis ini mudah dipadukan dengan berbagai gaya pakaian. Namun, di balik tampilannya yang stylish, sepatu putih juga memiliki satu kekurangan. Debu, lumpur, noda makanan, hingga gesekan sehari-hari dapat membuat warnanya cepat terlihat kusam dan kotor. Kabar baiknya, membersihkan sepatu putih tidak selalu membutuhkan produk khusus atau jasa profesional. Dilansir dari English Jagran, terdapat beberapa bahan sederhana yang bisa dimanfaatkan untuk membantu menghilangkan noda pada sepatu putih di rumah. Baca Juga:6 Tips Mengelola Amarah dengan Lebih Baik Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu? Berikut empat cara yang dapat dicoba: 1. Manfaatkan campuran soda kue dan cuka Soda kue dan cuka dapat digunakan sebagai bahan pembersih sederhana untuk membantu mengatasi noda pada permukaan sepatu. Campurkan satu sendok teh soda kue dengan dua sendok teh cuka putih dan sedikit air hangat hingga membentuk pasta. Oleskan campuran tersebut pada bagian sepatu yang kotor menggunakan sikat gigi bekas atau kain. Gosok permukaan sepatu secara perlahan agar material tidak rusak. Setelah itu, bersihkan sisa pasta menggunakan kain yang telah dibasahi dan keringkan sepatu di tempat yang teduh. 2. Coba lemon dan garam Lemon dan garam juga dapat menjadi alternatif untuk membantu membersihkan noda pada sepatu putih. Kandungan asam pada lemon dapat membantu mengangkat kotoran, sementara tekstur garam dapat membantu proses penggosokan. Potong lemon menjadi dua bagian, lalu gosokkan pada bagian sepatu yang memiliki noda. Setelah itu, taburkan sedikit garam pada area tersebut dan biarkan selama sekitar 5 hingga 10 menit. Gosok perlahan menggunakan sikat, kemudian bersihkan permukaannya dengan kain hingga tidak ada sisa bahan yang tertinggal.