Jangan Digosok Paksa! Ini 13 Cara Aman Menghilangkan Bekas Cat Rambut di Kulit

Menghilangkan bekas cat rambut di kulit / Pexels JawaPos.com - Mewarnai rambut di rumah menjadi aktivitas yang menyenangkan untuk memperbaiki penampilan.

Namun, masalah umum yang sering muncul setelahnya adalah noda cat rambut yang tertinggal di area dahi, telinga, leher, hingga jemari tangan.

Noda pewarna kimia ini sering kali membandel dan sulit dihilangkan hanya dengan bilasan air biasa.

Melansir dari laman Yourtango pada Kamis (03/09), menyebutkan cara cara aman dan efektif untuk menghilangkan bekas cat rambut di kulit.

Menggosok kulit untuk menghilangkan noda cat rambut dapat mengikis lapisan pelindung kulit (skin barrier), memicu iritasi, hingga menyebabkan luka lecet.

Ada berbagai metode yang jauh lebih lembut dan aman menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di rumah.

Zat pewarna rambut dirancang untuk mengikat protein keratin secara kuat. Ketika menempel pada kulit epidermis, molekul pigmen tersebut masuk ke dalam celah-celah sel kulit mati.

Studi dermatologi menunjukkan penggunaan minyak emolien alami maupun pembersih lembut berbasis asam lemak mampu melarutkan ikatan pigmen tanpa merusak integritas sel epidermis.