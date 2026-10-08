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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 8 Oktober 2026 | 21.47 WIB

Simak Life Hack Beli Kopi Tanpa Bikin Boncos, In This Economy Tetap Bisa Nongkrong di Kafe!

Ilustrasi WFC/Magnific - Image

Ilustrasi WFC/Magnific

JawaPos.com- Ngongkrong dan kopi menjadi salah satu bagian dari kebutuhan sekaligus  gaya hidup bagi sebagian orang.

Kopi di kafe kerap dipilih masyarakat sebagai teman bekerja sampai mengerjakan tugas. istilah Work From Cafe (WFC) juga menjadi pilihan bagi sebagian orang yang ingin menghadirkan suasana baru ketika lingkungan kantor atau tempat kerja mulai terasa membosankan.

Bagi sebagian orang, kopi juga dianggap dapat menunjang produktivitas karena kandungan kafein di dalamnya dapat membantu meningkatkan energi dan fokus saat bekerja.

Namun, di tengah “in this economy” kebiasaan ngopi tanpa perencanaan yang tepat justru dapat membuat pengeluaran semakin membengkak dan mengganggu kondisi finansial. Minum kopi setiap hari kerap dikaitkan dengan kebocoran finansial yang terjadi tanpa disadari. 

Namun, bagaimana anda harus menyikapi hal ini? Anda tetap bisa menikmati kopi dan nongkrong di kafe dengan lebih hemat selama pengeluaran telah direncanakan. 

Melansir informasi dari laman ottencoffee.co. dan dbs.id pada (8/10), berikut beberapa cara agar tetap bisa ngopi dan nongkrong tanpa khawatir boncos in this economy.

Saat anda memiliki rutinitas WFC ataupun nongkrong bersama teman, sebaiknya siapkan anggaran khusus untuk aktivitas tersebut. Anggaran ini dibuat supaya tidak mengganggu kondisi finansial anda, sehingga ada alokasi dana tersendiri untuk membeli kopi atau menikmati waktu di kafe sesuai dengan kemampuan. 

Anda perlu melihat kesesuaian antara pemasukan dan gaya hidup nongkrong yang dipilih. Jika anda seorang pelaku bisnis ataupun freelancer contohnya dengan pemasukan tidak tetap, jangan sampai kebiasaan WFC dan nongkrong justru membuat pengeluaran anda semakin boros. 

Editor: Novia Tri Astuti
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