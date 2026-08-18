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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 18 Agustus 2026 | 22.27 WIB

Ingin Tetap Mempertahankan Persahabatan Saat Sudah Jarang Ikut Nongkrong? Lakukan 8 Cara Ini

seseorang yang tetap mempertahankan persahabatan./Magnific/ertirachardz - Image

seseorang yang tetap mempertahankan persahabatan./Magnific/ertirachardz

JawaPos.com - Persahabatan tidak selalu bertahan karena dua orang terus-menerus bertemu, nongkrong bersama, atau berada di tempat yang sama. Ada masa ketika seseorang mulai memiliki kesibukan baru, pekerjaan yang lebih padat, keluarga yang harus diperhatikan, tanggung jawab yang semakin banyak, atau sekadar membutuhkan lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri.

Akibatnya, frekuensi bertemu teman lama pun berkurang.

Dulu mungkin hampir setiap minggu bertemu. Sekarang, dalam sebulan belum tentu ada kesempatan untuk duduk bersama sambil mengobrol. Grup pertemanan yang dahulu ramai juga mungkin mulai terasa lebih sepi. Pada titik tertentu, seseorang dapat merasa bersalah karena sudah jarang ikut nongkrong.

Namun, jarang nongkrong tidak selalu berarti persahabatan harus berakhir.

Dalam psikologi, kualitas hubungan tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering seseorang bertemu dengan orang lain. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana seseorang mempertahankan rasa terhubung, menunjukkan kepedulian, memberikan dukungan, dan menjaga komunikasi meskipun intensitas interaksi berubah.

Masalahnya, banyak orang mengira bahwa untuk mempertahankan persahabatan, mereka harus selalu hadir dalam setiap kegiatan. Padahal, memaksakan diri untuk terus mengikuti semua ajakan justru dapat membuat hubungan terasa seperti kewajiban.

Jika saat ini Anda sudah jarang ikut nongkrong tetapi masih ingin mempertahankan hubungan dengan teman-teman, ada beberapa cara yang lebih sehat dan realistis.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (18/8), terdapat 8 cara yang dapat dilakukan menurut prinsip-prinsip psikologi hubungan sosial.

1. Jangan menghilang sepenuhnya hanya karena sudah jarang ikut nongkrong

Hal pertama yang perlu dipahami adalah perbedaan antara jarang hadir dan menghilang.

Editor: Hanny Suwindari
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