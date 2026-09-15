Tak Sekadar Nongkrong, Coquete & Cream Tawarkan Cafe Pink Sekaligus Belanja Pakaian 

JawaPos.com - Secangkir kopi biasanya hanya membawa pengunjung pada pilihan makanan dan minuman. Namun, pengalaman berbeda ditawarkan pada sebuah cafe di Jakarta Barat yang tidak hanya menyajikan menu, tetapi juga menghadirkan ruang bagi pengunjung untuk melihat dan membeli pakaian.

Coquette and Cream yang berada di Jalan Taman Alfa Indah, Joglo Jakarta Barat hadir dengan konsep yang memadukan tempat kuliner dan fashion dalam satu ruang.

Pengunjung tidak hanya dapat menikmati beragam pilihan makanan dan minuman, tetapi juga menemukan koleksi pakaian yang tersedia di area Kafe tersebut. Konsep ini menjadi salah satu daya tarik perempuan terutama serta menjadi pembeda dengan Kafe pada umumnya.

Desain interior Kafe ini menjadi salah satu daya tarik yang cukup menarik dari Coquette and Cream. Kafe ini didominasi warna pink pada bagian interiornya, mulai dari dinding, furnitur, hingga berbagai elemen dekorasi yang memperkuat kesan feminin dan manis.

Salah satu detail yang cukup menarik perhatian adalah penggunaan banyak pita sebagai dekorasi di sejumlah sudut kafe. Pita-pita tersebut memberikan sentuhan yang semakin memperkuat karakter ruangan dan membuat suasananya terlihat lebih manis serta menarik.

Perpaduan warna, furnitur, dan dekorasi tersebut membuat berbagai sudut kafe dapat dimanfaatkan sebagai spot foto. Pengunjung pun tidak hanya datang untuk menikmati makanan dan minuman, tetapi juga kerap mengabadikan momen di sejumlah area yang dianggap menarik.

Banyaknya pilihan sudut dengan dekorasi yang berbeda membuat pengunjung dapat menemukan latar foto sesuai dengan suasana yang diinginkan. Kehadiran dekorasi pita dan elemen visual lainnya juga membuat setiap sudut kafe terasa memiliki daya tarik tersendiri untuk diabadikan.

Daya tarik yang ditawarkan Coquette and Cream tidak hanya terlihat dari bagian interiornya, tetapi juga dari area outdoor di bagian atas kafe. Area tersebut menjadi pilihan bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana sore sambil melihat pemandangan matahari terbenam atau sunset.

Ketika langit mulai berubah warna menjelang petang dapat menjadi momen tersendiri bagi pengunjung yang ingin bersantai dan mengabadikan suasana. Kehadiran area outdoor yang dilengkapi dengan sejumlah spot foto juga memberikan pilihan bagi pengunjung untuk menikmati kafe, baik di dalam ruangan maupun di area terbuka.

Coquette and Cream beroperasi mulai pukul 08.30 hingga 19.00, sehingga pengunjung masih dapat menikmati suasana sore dan menyaksikan sunset sebelum Cafe tutup.

Selain menawarkan suasana yang menarik, Coquette and Cream juga menyediakan beragam pilihan makanan dan minuman untuk menemani waktu pengunjung. Pilihan minumannya terdiri dari kopi serta matcha dengan berbagai varian dan pilihan topping.

Untuk menu kopi, harganya dibanderol mulai dari Rp35.000, sedangkan menu matcha ditawarkan mulai dari Rp 48.000 dengan pilihan topping yang dapat disesuaikan. Tidak hanya minuman, pengunjung juga dapat mencicipi salt bread yang tersedia dalam berbagai pilihan rasa dan isian. Harga salt bread dibanderol mulai dari Rp19.000.

Selain itu, tersedia sejumlah pilihan makanan penutup yang dapat menjadi pelengkap setelah menikmati minuman dan roti. Beragam pilihan menu tersebut membuat pengunjung memiliki banyak alternatif untuk dinikmati sambil bersantai di dalam maupun area outdoor kafe. Menu yang ditawarkan Coquette and Cream juga terus mengalami inovasi.

Sejumlah menu dapat diperbarui atau ditambahkan mengikuti tren dan selera konsumen yang terus berkembang. Tidak hanya dari jenis makanan dan minumannya, inovasi juga terlihat dari cara penyajian hingga kemasan atau packaging yang digunakan. Pembaruan tersebut membuat tampilan produk tetap menarik dan memberikan pengalaman yang berbeda bagi pengunjung.

Tak hanya menawarkan tempat untuk menikmati makanan dan suasana, Coquette and Cream juga menyediakan berbagai pilihan pakaian wanita dengan desain yang menarik dan kekinian.

Koleksi pakaian yang ditawarkan memiliki beragam model yang dapat menjadi pilihan bagi pengunjung yang ingin berbelanja setelah menikmati waktu di kafe. Harganya pun cukup beragam, mulai dari sekitar Rp85.000 hingga Rp300.000, tergantung pada jenis dan model pakaian yang dipilih.

Kehadiran koleksi fashion tersebut membuat Coquette and Cream menghadirkan pengalaman yang berbeda, karena pengunjung dapat menikmati suasana kafe sekaligus melihat-lihat dan berbelanja pakaian dalam satu tempat.

Perpaduan antara kuliner, fashion, interior bernuansa pink, serta area outdoor dengan pemandangan sunset membuat Coquette and Cream menawarkan pengalaman yang berbeda bagi pengunjung.

Tempat ini tidak hanya menjadi pilihan untuk menikmati kopi, matcha, atau makanan ringan, tetapi juga memberikan ruang bagi pengunjung untuk berfoto, bersantai, hingga memilih pakaian. Dengan berbagai pilihan yang ditawarkan dalam satu tempat, Coquette and Cream dapat menjadi salah satu pilihan bagi mereka yang ingin menikmati waktu luang dengan suasana yang menarik sekaligus melakukan berbagai aktivitas dalam satu kunjungan.

(Berliana Rizqia Putri/ JawaPos.com)