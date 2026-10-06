Tak Selalu Dianggap Pemalas, Orang yang Tidur Berlebihan Biasanya Memiliki 8 Alasan Berikut!

JawaPos.com – Beberapa individu tampaknya memiliki jam tidur yang lebih banyak daripada orang lain.

Mengapa ini terjadi? Faktanya tidur berlebihan tidak selalu hanya karena malas atau lelah setelah seharian beraktivitas.

Terkadang, alasannya jauh lebih dalam, menyentuh emosi, kebiasaan mental, dan bagaimana seseorang menghadapi dunia di sekitarnya.

Memahami apa yang dilakukan oleh mereka mungkin dapat membantu Anda memahami diri sendiri atau orang terdekat.

Untuk mengetahui lebih jauh, dilansir psychologytoday, berikut 8 alasan mengapa beberapa orang lebih banyak tidur.

1. Dia merasakan emosi lebih dalam

Merasakan sesuatu dengan intens adalah anugerah sekaligus beban.