Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 7 Oktober 2026 | 03.19 WIB

Tak Selalu Dianggap Pemalas, Orang yang Tidur Berlebihan Biasanya Memiliki 8 Alasan Berikut!

ilustrasi orang yang tidur. (Freepik) - Image

ilustrasi orang yang tidur. (Freepik)

JawaPos.com – Beberapa individu tampaknya memiliki jam tidur yang lebih banyak daripada orang lain.

Mengapa ini terjadi? Faktanya tidur berlebihan tidak selalu hanya karena malas atau lelah setelah seharian beraktivitas.

Terkadang, alasannya jauh lebih dalam, menyentuh emosi, kebiasaan mental, dan bagaimana seseorang menghadapi dunia di sekitarnya.

Memahami apa yang dilakukan oleh mereka mungkin dapat membantu Anda memahami diri sendiri atau orang terdekat.

Untuk mengetahui lebih jauh, dilansir psychologytoday, berikut 8 alasan mengapa beberapa orang lebih banyak tidur.

1. Dia merasakan emosi lebih dalam

Merasakan sesuatu dengan intens adalah anugerah sekaligus beban.

Orang yang mengalami emosi pada tingkat lebih dalam sering kali mendapati bahwa peristiwa biasa bisa membuatnya benar-benar kelelahan di penghujung hari.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Cara Berhenti Berpikir Berlebihan dan Menjalani Hidup Lebih Tenang Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

6 Cara Berhenti Berpikir Berlebihan dan Menjalani Hidup Lebih Tenang Menurut Psikologi

Minggu, 4 Oktober 2026 | 03.36 WIB

9 Ucapan Kontrol Berlebihan yang Muncul Ketika Rencana Hidup Berantakan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Ucapan Kontrol Berlebihan yang Muncul Ketika Rencana Hidup Berantakan Menurut Psikologi

Senin, 28 September 2026 | 19.39 WIB

6 Cara Terbukti untuk Berhenti Berpikir Berlebihan dalam Waktu Kurang dari 60 Detik Menurut Psikolog - Image
Kepribadian

6 Cara Terbukti untuk Berhenti Berpikir Berlebihan dalam Waktu Kurang dari 60 Detik Menurut Psikolog

Rabu, 19 Agustus 2026 | 23.29 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore