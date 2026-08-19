6 Cara Terbukti untuk Berhenti Berpikir Berlebihan dalam Waktu Kurang dari 60 Detik Menurut Psikolog

seseorang yang berpikir berlebihan./Magnific/shurkin_son
JawaPos.com - Pernahkah pikiran Anda terus memutar satu kejadian yang sebenarnya sudah berlalu? Anda mengulang percakapan, memikirkan kemungkinan terburuk, mempertanyakan keputusan yang sudah dibuat, atau membayangkan berbagai skenario yang belum tentu terjadi.
Kebiasaan seperti ini sering disebut overthinking atau berpikir berlebihan. Masalahnya bukan sekadar memiliki banyak pikiran. Overthinking biasanya terjadi ketika pikiran terus berputar pada masalah yang sama tanpa menghasilkan solusi yang jelas.
Kabar baiknya, Anda tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam untuk menenangkan pikiran. Beberapa teknik psikologis yang sederhana dapat membantu memutus siklus tersebut dalam waktu sekitar satu menit.
Perlu dipahami bahwa "kurang dari 60 detik" bukan berarti seseorang dapat menghilangkan semua kecemasan secara instan. Tujuannya adalah menghentikan atau mengurangi momentum pikiran berulang, sehingga Anda dapat kembali berpikir dengan lebih jernih.
Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (15/8), terdapat enam teknik yang dapat dicoba.
1. Gunakan Teknik "Berhenti–Sadari–Alihkan"
Ketika overthinking muncul, hal pertama yang perlu dilakukan bukanlah melawan pikiran tersebut. Justru, akui bahwa pikiran itu sedang terjadi.
Cobalah urutan sederhana:
Berhenti → Sadari → Alihkan.
Misalnya, Anda terus berpikir:
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1