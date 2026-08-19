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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 19 Agustus 2026 | 23.29 WIB

6 Cara Terbukti untuk Berhenti Berpikir Berlebihan dalam Waktu Kurang dari 60 Detik Menurut Psikolog

seseorang yang berpikir berlebihan./Magnific/shurkin_son - Image

seseorang yang berpikir berlebihan./Magnific/shurkin_son

JawaPos.com - Pernahkah pikiran Anda terus memutar satu kejadian yang sebenarnya sudah berlalu? Anda mengulang percakapan, memikirkan kemungkinan terburuk, mempertanyakan keputusan yang sudah dibuat, atau membayangkan berbagai skenario yang belum tentu terjadi.

Kebiasaan seperti ini sering disebut overthinking atau berpikir berlebihan. Masalahnya bukan sekadar memiliki banyak pikiran. Overthinking biasanya terjadi ketika pikiran terus berputar pada masalah yang sama tanpa menghasilkan solusi yang jelas.

Kabar baiknya, Anda tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam untuk menenangkan pikiran. Beberapa teknik psikologis yang sederhana dapat membantu memutus siklus tersebut dalam waktu sekitar satu menit.

Perlu dipahami bahwa "kurang dari 60 detik" bukan berarti seseorang dapat menghilangkan semua kecemasan secara instan. Tujuannya adalah menghentikan atau mengurangi momentum pikiran berulang, sehingga Anda dapat kembali berpikir dengan lebih jernih.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (15/8), terdapat enam teknik yang dapat dicoba.

1. Gunakan Teknik "Berhenti–Sadari–Alihkan"

Ketika overthinking muncul, hal pertama yang perlu dilakukan bukanlah melawan pikiran tersebut. Justru, akui bahwa pikiran itu sedang terjadi.

Cobalah urutan sederhana:

Berhenti → Sadari → Alihkan.

Misalnya, Anda terus berpikir:

Editor: Hanny Suwindari
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