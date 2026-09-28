9 Ucapan Kontrol Berlebihan yang Muncul Ketika Rencana Hidup Berantakan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kontrol berlebihan sering terlihat lewat ucapan tertentu ketika rencana hidup seseorang tiba-tiba berantakan menurut psikologi.

Sebagian orang merencanakan hidupnya secara detail demi merasa memiliki struktur sekaligus meredakan tekanan yang dirasakan.

Namun ketika kendali terhadap setiap langkah hidup dikaitkan dengan harga diri, kegagalan pun terasa sulit dihindari.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (28/9), berikut sembilan ucapan yang biasa muncul dari orang yang merencanakan setiap langkah hidupnya tapi rencana tersebut berantakan.

1. Menyatakan sesuatu mustahil dilakukan

Banyak orang yang berusaha mengendalikan segala hal justru merasa kehilangan kendali atas pikiran dan tubuhnya sendiri.

Mereka kesulitan menghadapi emosi rumit atau ketidakpastian karena kekacauan batin membuat masalah sulit diselesaikan saat itu.

Mereka pun sering menganggap sesuatu mustahil dilakukan dibanding mencoba menyelesaikannya secara langsung.

2. Menganggap semuanya sudah hancur