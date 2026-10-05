9 Ucapan Anak di Depan Umum akibat Pola Asuh Orang Tua yang Sering Marah, Ini Kata Psikologi!

Ucapan anak di depan umum akibat pola asuh orang tua yang sering marah menurut psikologi (Magnific/ magnific)
JawaPos.com – Cara orang tua bersikap terhadap anak ternyata membekas jauh lebih dalam daripada yang disadari selama ini.
Psikologi mengungkap bahwa pola asuh yang penuh marah dapat membentuk kebiasaan bicara tertentu pada anak.
Bahkan di depan umum, anak yang terbiasa dimarahi orang tua cenderung mengucapkan kalimat-kalimat khas tanpa disadari.
Fenomena ini menjadi cerminan bagaimana hubungan orang tua dan anak memengaruhi cara si kecil mengekspresikan diri.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (5/10), berikut sembilan ucapan anak di depan umum akibat pola asuh orang tua yang sering marah menurut psikologi.
1. Tolong jangan marah
Sebagian besar anak sebenarnya memiliki suasana hati yang cenderung ceria dalam keseharian mereka.
Mereka biasanya hanya mengaitkan kemarahan orang tua dengan kesalahan besar, bukan hal-hal kecil dan sepele.
Ketika orang tua sering membentak, rasa takut justru tertanam dalam diri anak sebagai cara agar mereka menurut.
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Jawa Pos
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