Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 5 Oktober 2026 | 18.33 WIB

9 Ucapan Anak di Depan Umum akibat Pola Asuh Orang Tua yang Sering Marah, Ini Kata Psikologi!

Ucapan anak di depan umum akibat pola asuh orang tua yang sering marah menurut psikologi (Magnific/ magnific) - Image

Ucapan anak di depan umum akibat pola asuh orang tua yang sering marah menurut psikologi (Magnific/ magnific)

JawaPos.com – Cara orang tua bersikap terhadap anak ternyata membekas jauh lebih dalam daripada yang disadari selama ini.

Psikologi mengungkap bahwa pola asuh yang penuh marah dapat membentuk kebiasaan bicara tertentu pada anak.

Bahkan di depan umum, anak yang terbiasa dimarahi orang tua cenderung mengucapkan kalimat-kalimat khas tanpa disadari.

Fenomena ini menjadi cerminan bagaimana hubungan orang tua dan anak memengaruhi cara si kecil mengekspresikan diri.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (5/10), berikut sembilan ucapan anak di depan umum akibat pola asuh orang tua yang sering marah menurut psikologi.

1. Tolong jangan marah

Sebagian besar anak sebenarnya memiliki suasana hati yang cenderung ceria dalam keseharian mereka.

Mereka biasanya hanya mengaitkan kemarahan orang tua dengan kesalahan besar, bukan hal-hal kecil dan sepele.

Ketika orang tua sering membentak, rasa takut justru tertanam dalam diri anak sebagai cara agar mereka menurut.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Alasan, Sebagian Orang Selalu Berpikir Semua Orang Marah kepada Dirinya Saat Melakukan Kesalahan - Image
Kepribadian

7 Alasan, Sebagian Orang Selalu Berpikir Semua Orang Marah kepada Dirinya Saat Melakukan Kesalahan

Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.38 WIB

9 Ucapan Orang yang Dibesarkan Oleh Orang Tua Suka Marah Menurut Psikologi - Image
Parenting

9 Ucapan Orang yang Dibesarkan Oleh Orang Tua Suka Marah Menurut Psikologi

Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.53 WIB

Lionel Messi Sebut Pemain yang Pernah Membuat Dirinya Sangat Marah - Image
Sepak Bola Dunia

Lionel Messi Sebut Pemain yang Pernah Membuat Dirinya Sangat Marah

Rabu, 30 September 2026 | 15.39 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

5

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

6

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

9

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

10

Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore