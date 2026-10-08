Terlihat Kalem dan Introvert, 5 Weton Ini Disebut Bisa Berubah Tegas Saat Marah

weton introvert dan pendiam tapi berbahaya karena bisa jadi pemarah kata primbon jawa./Freepik. JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk melihat hari kelahiran seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter dan kecenderungan perilakunya. Beberapa weton bahkan dipercaya memiliki sifat tenang, tidak banyak berbicara, dan lebih nyaman menyimpan pemikiran sendiri. Meski terlihat kalem dari luar, orang dengan karakter tersebut diyakini dapat menunjukkan sikap tegas ketika menghadapi sesuatu yang bertentangan dengan prinsipnya. Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat lima weton yang dalam ramalan primbon Jawa disebut memiliki karakter pendiam, cenderung tertutup, tetapi dapat menunjukkan emosi kuat ketika berada dalam situasi tertentu. Baca Juga:Tak Mudah Kekurangan, 3 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Rezeki Istimewa 1. Sabtu Wage Pemilik weton Sabtu Wage memiliki neptu 13 dan dalam sejumlah perhitungan primbon Jawa kerap digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai pendirian kuat. Mereka cenderung tidak banyak bicara dan lebih mengandalkan pertimbangan logis sebelum menentukan sikap. Ketika menemukan sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan prinsipnya, respons mereka bisa cukup tegas. Namun, sifat tersebut tidak selalu berarti mudah marah. Sabtu Wage juga digambarkan sebagai pribadi yang mampu memaafkan, terutama apabila pihak yang melakukan kesalahan menunjukkan penyesalan dengan tulus. Ketekunan dan kecerdasan dalam mencari jalan keluar juga menjadi karakter yang sering dilekatkan pada weton ini. Mereka lebih senang menyelesaikan persoalan dengan pemikiran matang daripada bertindak secara terburu-buru. 2. Rabu Pahing Rabu Pahing mempunyai neptu 16 dan dipercaya memiliki karakter yang kokoh serta tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Mereka biasanya cukup percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Ketika sudah meyakini sesuatu, tidak mudah bagi orang lain untuk mengubah pandangannya. Sifat kepemimpinan juga sering dikaitkan dengan weton ini. Mereka mampu menganalisis persoalan sebelum mengambil keputusan dan cenderung berani mempertanggungjawabkan pilihannya. Karena memiliki pendirian kuat, Rabu Pahing terkadang dapat terlihat keras ketika berhadapan dengan tekanan atau perbedaan pendapat. Namun, keteguhan tersebut juga membuat mereka dikenal pantang menyerah dalam menyelesaikan tanggung jawab.