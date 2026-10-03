7 Alasan, Sebagian Orang Selalu Berpikir Semua Orang Marah kepada Dirinya Saat Melakukan Kesalahan

seseorang yang berpikiran berlebihan./Magnific/tirachardz
JawaPos.com - Pernahkah Anda melakukan kesalahan kecil, lalu setelahnya muncul pikiran seperti, “Mereka pasti marah kepada saya,” “Saya sudah mengecewakan semua orang,” atau “Mereka pasti sekarang menganggap saya buruk”?
Padahal, orang lain mungkin sebenarnya tidak sedang marah. Bisa jadi mereka hanya diam, sedang sibuk, atau bahkan sudah tidak memikirkan kesalahan tersebut. Namun, bagi sebagian orang, sebuah kesalahan kecil dapat terasa seperti masalah yang jauh lebih besar.
Reaksi seperti ini bukan sekadar soal terlalu banyak berpikir. Dalam psikologi, kecenderungan untuk langsung menganggap orang lain marah, kecewa, atau menilai buruk diri sendiri dapat berkaitan dengan cara seseorang memproses kesalahan, penolakan, konflik, dan penilaian sosial.
Setiap orang tentu berbeda. Tidak semua orang yang mengalami hal ini mempunyai masalah psikologis tertentu. Namun, jika pola tersebut terjadi berulang kali, ada beberapa mekanisme psikologis yang dapat membantu menjelaskannya.
Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (27/9), terdapat tujuh alasan yang mungkin berada di balik kecenderungan tersebut.
1. Terbiasa Menghubungkan Kesalahan dengan Hukuman
Salah satu kemungkinan berasal dari pengalaman masa lalu.
Seseorang yang sejak kecil sering mendapatkan respons yang sangat keras ketika melakukan kesalahan dapat belajar bahwa kesalahan bukan sekadar sesuatu yang perlu diperbaiki, melainkan sesuatu yang akan diikuti oleh kemarahan, hukuman, atau penolakan.
Misalnya, seorang anak menjatuhkan barang di rumah. Jika respons yang sering diterimanya adalah bentakan, celaan, atau perlakuan yang membuatnya merasa sangat bersalah, anak tersebut dapat belajar membuat hubungan sederhana:
“Saya melakukan kesalahan = orang lain marah kepada saya.”
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