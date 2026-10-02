9 Ucapan Orang yang Dibesarkan Oleh Orang Tua Suka Marah Menurut Psikologi

JawaPos.com - Orang tua yang suka marah dan berteriak meninggalkan trauma masa kecil yang berdampak jauh hingga kehidupan dewasa anak-anaknya.

Psikologi menjelaskan bahwa kebiasaan berteriak secara berlebihan dapat mengubah cara otak anak memproses ancaman dan emosi sepanjang hidupnya.

Dampak dari pola asuh yang penuh kemarahan ini sering terungkap melalui ucapan-ucapan khas yang terus diulang oleh orang dewasa dalam percakapan sehari-hari.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (2/10), berikut sembilan frasa yang paling sering diucapkan oleh mereka yang tumbuh bersama orang tua yang gemar berteriak dan meluapkan amarah.

1. "Jangan bikin malu di sini"

Orang yang tumbuh bersama orang tua yang keras dan sering marah cenderung menganggap kekecewaan orang lain sebagai awal dari konflik besar.

Rasa malu yang tertanam dalam diri mereka sejak kecil terbawa hingga dewasa dan mendorong mereka untuk terus menenangkan situasi.

Mereka memohon kepada pasangan atau bahkan anak-anaknya sendiri agar tidak membuat keributan sebagai bentuk kompensasi berlebihan atas rasa takut yang mendalam.

2. "Maaf, maaf banget"