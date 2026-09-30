Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Cicilia Margarettha
Kamis, 1 Oktober 2026 | 06.21 WIB

6 Tips Untuk Memutus Siklus Insomnia Dan Mendapatkan Tidur Yang Nyenyak

Ilustrasi tidur nyenyak bebas insomnia./Pexels.com - Image

Ilustrasi tidur nyenyak bebas insomnia./Pexels.com

JawaPos.com - Kesulitan untuk memulai tidur atau sering terbangun di tengah malam merupakan masalah kesehatan yang kian marak dialami masyarakat modern.

Ketika insomnia melanda, rasa cemas akan ketidakmampuan untuk tidur seringkali justru membuat otak tetap terjaga, menciptakan lingkaran setan (insomnia) yang melelahkan fisik dan emosional.

Jika dibiarkan berlarut-larut, kualitas tidur yang buruk dapat berdampak buruk pada performa kerja, fungsi kognitif, hingga stabilitas kesehatan tubuh secara menyeluruh.

Melansir dari laman The Ohio State University pada Selasa (29/09), menyebutkan memutus siklus insomnia membutuhkan pendekatan perilaku dan higienitas tidur yang konsisten ketimbang sekadar mengandalkan obat tidur.

Insomnia kronis seringkali dipicu oleh pengkondisian psikologis yang salah, di mana otak mulai mengasosiasikan tempat tidur dengan rasa cemas, stres, dan kegelisahan.

Penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia (CBT-I) efektif mereset irama sirkadian dan regulasi gelombang otak.

Pendekatan klinis ini mampu mengembalikan dorongan tidur alami (sleep drive), mempercepat durasi masuk tidur (sleep onset), serta meningkatkan efikasi diri individu dalam mengelola pola istirahat harian secara mandiri.

Berikut adalah 6 tips efektif untuk memutus siklus insomnia dan meraih tidur yang nyenyak:

  1. Terapkan aturan 20 menit

Jika Anda terbaring gundah dan belum bisa tertidur setelah 20 menit, segera bangun dari tempat tidur.

Pindahlah ke ruangan lain dengan pencahayaan temaram dan lakukan aktivitas menenangkan seperti membaca buku fisik hingga rasa kantuk datang kembali.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ingin Tidur Lebih Nyenyak? Coba Gunakan 5 Warna Kamar Ini - Image
Lifestyle

Ingin Tidur Lebih Nyenyak? Coba Gunakan 5 Warna Kamar Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 03.49 WIB

Ingin Tidur Lebih Nyenyak, 5 Makanan Ini Harus Dihindari saat Makan Malam - Image
Lifestyle

Ingin Tidur Lebih Nyenyak, 5 Makanan Ini Harus Dihindari saat Makan Malam

Minggu, 5 Juli 2026 | 05.41 WIB

Ingin Tidur Malam Nyenyak? 7 Makanan Ini Bisa Dikonsumsi agar Istirahat Lebih Berkualitas - Image
Lifestyle

Ingin Tidur Malam Nyenyak? 7 Makanan Ini Bisa Dikonsumsi agar Istirahat Lebih Berkualitas

Kamis, 18 Juni 2026 | 02.46 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore