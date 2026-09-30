6 Tips Untuk Memutus Siklus Insomnia Dan Mendapatkan Tidur Yang Nyenyak

Ilustrasi tidur nyenyak bebas insomnia./Pexels.com
JawaPos.com - Kesulitan untuk memulai tidur atau sering terbangun di tengah malam merupakan masalah kesehatan yang kian marak dialami masyarakat modern.
Ketika insomnia melanda, rasa cemas akan ketidakmampuan untuk tidur seringkali justru membuat otak tetap terjaga, menciptakan lingkaran setan (insomnia) yang melelahkan fisik dan emosional.
Jika dibiarkan berlarut-larut, kualitas tidur yang buruk dapat berdampak buruk pada performa kerja, fungsi kognitif, hingga stabilitas kesehatan tubuh secara menyeluruh.
Melansir dari laman The Ohio State University pada Selasa (29/09), menyebutkan memutus siklus insomnia membutuhkan pendekatan perilaku dan higienitas tidur yang konsisten ketimbang sekadar mengandalkan obat tidur.
Insomnia kronis seringkali dipicu oleh pengkondisian psikologis yang salah, di mana otak mulai mengasosiasikan tempat tidur dengan rasa cemas, stres, dan kegelisahan.
Penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia (CBT-I) efektif mereset irama sirkadian dan regulasi gelombang otak.
Pendekatan klinis ini mampu mengembalikan dorongan tidur alami (sleep drive), mempercepat durasi masuk tidur (sleep onset), serta meningkatkan efikasi diri individu dalam mengelola pola istirahat harian secara mandiri.
Berikut adalah 6 tips efektif untuk memutus siklus insomnia dan meraih tidur yang nyenyak:
Jika Anda terbaring gundah dan belum bisa tertidur setelah 20 menit, segera bangun dari tempat tidur.
Pindahlah ke ruangan lain dengan pencahayaan temaram dan lakukan aktivitas menenangkan seperti membaca buku fisik hingga rasa kantuk datang kembali.
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