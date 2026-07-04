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Rabbany Wanadriani
Minggu, 5 Juli 2026 | 05.41 WIB

Ingin Tidur Lebih Nyenyak, 5 Makanan Ini Harus Dihindari saat Makan Malam

ilustrasi orang yang makan malam./Freepik

JawaPos.com – Kualitas tidur malam yang nyenyak ternyata bisa dipengaruhi oleh pilihan makanan yang dikonsumsi sebelum tidur.

Asupan saat makan malam dapat berdampak pada siklus tidur, bahkan berpotensi membuat seseorang sulit beristirahat dengan optimal sepanjang malam.

Beberapa jenis makanan tertentu diketahui dapat memicu efek seperti meningkatnya kewaspadaan hingga gangguan pencernaan yang mengganggu kenyamanan tidur.

Dengan menghindari makanan tersebut, pola tidur dapat lebih teratur dan tubuh terasa lebih segar saat bangun di pagi hari.

Mengutip English Jagran, berikut lima jenis makanan yang sebaiknya dihindari saat makan malam agar kualitas tidur tetap terjaga.

1. Kafein

Kafein mengganggu tidur sehingga tidak cocok untuk makan malam. 

Mengonsumsi kafein di malam hari dapat mengganggu pola tidur, mengurangi kualitas tidur, dan membuat Anda merasa pusing.

Hindari makanan dan minuman yang mengandung banyak kafein saat makan malam untuk memastikan tidur malam nyenyak.

2. Makanan kaya pati

Makanan kaya pati adalah pilihan makan malam yang buruk untuk tidur nyenyak.

Mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat seperti pasta, nasi, dan roti di malam hari dapat menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan, kembung, dan lonjakan energi.

3. Makanan goreng

Editor: Setyo Adi Nugroho
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