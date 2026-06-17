Ingin Tidur Malam Nyenyak? 7 Makanan Ini Bisa Dikonsumsi agar Istirahat Lebih Berkualitas

JawaPos.com – Tidur malam yang cukup sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan karena memengaruhi pemulihan fisik dan mental.

Selama tidur, tubuh memperbaiki dan meregenerasi jaringan, membangun tulang dan otot, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh.

Sebaliknya, tidur yang terganggu dapat menyebabkan masalah fungsi kognitif, gangguan suasana hati, penyakit kardiovaskular, dan melemahnya sistem kekebalan tubuh.

Melatonin, hormon yang disekresikan oleh kelenjar pineal, berperan penting dalam mengatur ritme sirkadian tubuh, mengatur siklus tidur-bangun, dan memastikan tidur yang nyenyak.

Makanan kaya akan nutrisi tertentu dapat meningkatkan produksi melatonin sehingga meningkatkan durasi dan kualitas tidur.

Dilansir English jagran, berikut 7 makanan terbaik yang dapat Anda konsumsi untuk meningkatkan melatonin dan memperoleh tidur malam berkualitas.

1. Ceri

Ceri merupakan sumber melatonin sehingga sangat baik untuk meningkatkan kualitas tidur.

Mengonsumsi jus ceri atau ceri kering sebelum tidur terbukti dapat meningkatkan kadar melatonin, ini pun bisa meningkatkan kualitas dan durasi tidur.