Ingin Tidur Lebih Nyenyak? Coba Gunakan 5 Warna Kamar Ini

JawaPos.com - Kamar tidur bukan hanya tempat untuk beristirahat, tetapi juga ruang pribadi yang dapat memengaruhi kenyamanan dan suasana hati seseorang. Karena itu, pemilihan elemen di dalamnya, termasuk warna dinding dan dekorasi, menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Warna memiliki peran besar dalam membangun atmosfer sebuah ruangan. Dalam psikologi warna, setiap nuansa diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu terhadap emosi, mulai dari menghadirkan rasa tenang hingga menciptakan suasana yang lebih rileks.

Dengan memilih warna yang sesuai, kamar tidur dapat menjadi tempat yang lebih nyaman untuk melepas lelah, menenangkan pikiran, dan mendukung kualitas tidur.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima rekomendasi warna kamar tidur yang dapat membantu menciptakan suasana lebih damai dan mendukung tidur yang berkualitas.

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1. Soft blue

Soft blue adalah warna menenangkan yang membantu tidur nyenyak.

Rona lembut dan menenangkan memperlambat detak jantung dan mengurangi stres sehingga menciptakan suasana yang tenang.

Soft blue juga bantu mengatur ritme sirkadian tubuh, ini pun membantu Anda agar mudah tertidur.

2. Lilac