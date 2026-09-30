Menurut Psikolog Harvard, 5 Kebiasaan Sederhana Ini Ampuh Tingkatkan Kesehatan Otak

Pekerja beraktivitas di sekitar Bundaran HI, Jakarta, Selasa (18/08/2026). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Pakar ilmu saraf dan psikologi menemukan cara mengoptimalkan fungsi otak tanpa harus mengubah gaya hidup secara drastis.
Psikolog Harvard University, Ellen Langer, mengungkapkan bahwa menerapkan kesadaran penuh (mindfulness) dan mengarahkan pola pikir saat menjalani aktivitas harian sederhana terbukti ampuh menstimulasi kesehatan otak sekaligus kebugaran fisik.
Dalam studinya pada petugas kebersihan hotel, Langer menemukan bahwa menyadari gerakan tubuh saat beraktivitas harian sanggup menurunkan tekanan darah, indeks massa tubuh (BMI), dan persentase lemak tanpa perlu menambah porsi olahraga rutin.
Temuan ini membuktikan betapa besarnya dampak persepsi mental terhadap kerja otak dan fisiologi tubuh.
Menerapkan kesadaran penuh dalam tindakan kecil harian menjadi investasi psikologis yang efektif untuk menjaga fleksibilitas kognitif otak serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.
Dikutip dari Your Tango, berikut lima kebiasaan harian berbasis mindfulness menurut pakar Harvard untuk meningkatkan kesehatan otak dan tubuh:
1. Bijak Membatasi Penggunaan Ponsel dan Mengatur Postur Tubuh
Langkah awal untuk menjaga ketajaman fungsi kognitif otak adalah secara sadar meletakkan ponsel pintar pada waktu-waktu tertentu.
Pengurangan paparan stimulasi digital memberi kesempatan bagi otak untuk beristirahat dari kelelahan informasi (information overload) serta memperkuat fokus jangka panjang.
Selain melepaskan ketergantungan pada layar gawai, memperhatikan postur tubuh saat duduk maupun berdiri juga memegang peranan penting.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022