Menurut Psikolog Harvard, 5 Kebiasaan Sederhana Ini Ampuh Tingkatkan Kesehatan Otak

JawaPos.com - Pakar ilmu saraf dan psikologi menemukan cara mengoptimalkan fungsi otak tanpa harus mengubah gaya hidup secara drastis.

Psikolog Harvard University, Ellen Langer, mengungkapkan bahwa menerapkan kesadaran penuh (mindfulness) dan mengarahkan pola pikir saat menjalani aktivitas harian sederhana terbukti ampuh menstimulasi kesehatan otak sekaligus kebugaran fisik.

Dalam studinya pada petugas kebersihan hotel, Langer menemukan bahwa menyadari gerakan tubuh saat beraktivitas harian sanggup menurunkan tekanan darah, indeks massa tubuh (BMI), dan persentase lemak tanpa perlu menambah porsi olahraga rutin.

Temuan ini membuktikan betapa besarnya dampak persepsi mental terhadap kerja otak dan fisiologi tubuh.

Menerapkan kesadaran penuh dalam tindakan kecil harian menjadi investasi psikologis yang efektif untuk menjaga fleksibilitas kognitif otak serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Dikutip dari Your Tango, berikut lima kebiasaan harian berbasis mindfulness menurut pakar Harvard untuk meningkatkan kesehatan otak dan tubuh:

1. Bijak Membatasi Penggunaan Ponsel dan Mengatur Postur Tubuh

Langkah awal untuk menjaga ketajaman fungsi kognitif otak adalah secara sadar meletakkan ponsel pintar pada waktu-waktu tertentu.

Pengurangan paparan stimulasi digital memberi kesempatan bagi otak untuk beristirahat dari kelelahan informasi (information overload) serta memperkuat fokus jangka panjang.