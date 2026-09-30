Bukan Sekadar Olahraga, Ini 5 Kebiasaan yang Penting untuk Kesehatan Otak

ilustrasi wanita lansia. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Alzheimer merupakan bentuk demensia yang paling umum. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan kemampuan mengingat, berpikir, hingga menjalankan aktivitas sehari-hari secara bertahap.
Usia dan faktor genetik memang dapat memengaruhi risiko seseorang mengalami Alzheimer. Namun, sejumlah faktor gaya hidup juga berkaitan dengan kesehatan otak dan fungsi kognitif sepanjang kehidupan.
Karena itu, menjaga kebiasaan sehari-hari tetap sehat menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung kesehatan otak dalam jangka panjang.
Dilansir dari English Jagran, terdapat beberapa kebiasaan yang dapat membantu menjaga fungsi kognitif sekaligus mendukung kesehatan otak. Berikut lima di antaranya:
Bergerak secara rutin bukan hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh, tetapi juga mendukung fungsi otak.
Aktivitas fisik dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, sekaligus mendukung berbagai proses yang berkaitan dengan fungsi kognitif.
Tidak harus selalu melakukan olahraga berat. Jalan kaki, bersepeda, berenang, atau aktivitas fisik lain yang dilakukan secara teratur dapat menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
Asupan makanan juga berperan dalam menjaga kesehatan otak. Pola makan yang seimbang dengan banyak mengonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, serta sumber lemak sehat dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh.
Menjaga pola makan juga penting untuk mengontrol sejumlah faktor kesehatan yang berkaitan dengan fungsi otak, seperti kadar kolesterol dan kesehatan pembuluh darah.
Karena itu, pola makan sehat sebaiknya dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika muncul masalah kesehatan.
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