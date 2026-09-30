Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 30 September 2026 | 23.20 WIB

Bukan Sekadar Olahraga, Ini 5 Kebiasaan yang Penting untuk Kesehatan Otak

ilustrasi wanita lansia. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi wanita lansia. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Alzheimer merupakan bentuk demensia yang paling umum. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan kemampuan mengingat, berpikir, hingga menjalankan aktivitas sehari-hari secara bertahap.

Usia dan faktor genetik memang dapat memengaruhi risiko seseorang mengalami Alzheimer. Namun, sejumlah faktor gaya hidup juga berkaitan dengan kesehatan otak dan fungsi kognitif sepanjang kehidupan.

Karena itu, menjaga kebiasaan sehari-hari tetap sehat menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung kesehatan otak dalam jangka panjang.

Dilansir dari English Jagran, terdapat beberapa kebiasaan yang dapat membantu menjaga fungsi kognitif sekaligus mendukung kesehatan otak. Berikut lima di antaranya:

1. Rutin Melakukan Aktivitas Fisik

Bergerak secara rutin bukan hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh, tetapi juga mendukung fungsi otak.

Aktivitas fisik dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, sekaligus mendukung berbagai proses yang berkaitan dengan fungsi kognitif.

Tidak harus selalu melakukan olahraga berat. Jalan kaki, bersepeda, berenang, atau aktivitas fisik lain yang dilakukan secara teratur dapat menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari.

2. Mengonsumsi Makanan Bergizi

Asupan makanan juga berperan dalam menjaga kesehatan otak. Pola makan yang seimbang dengan banyak mengonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, serta sumber lemak sehat dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh.

Menjaga pola makan juga penting untuk mengontrol sejumlah faktor kesehatan yang berkaitan dengan fungsi otak, seperti kadar kolesterol dan kesehatan pembuluh darah.

Karena itu, pola makan sehat sebaiknya dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika muncul masalah kesehatan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Menurut Psikolog Harvard, 5 Kebiasaan Sederhana Ini Ampuh Tingkatkan Kesehatan Otak - Image
Lifestyle

Menurut Psikolog Harvard, 5 Kebiasaan Sederhana Ini Ampuh Tingkatkan Kesehatan Otak

Rabu, 30 September 2026 | 18.36 WIB

Mulai dari Tidur hingga Olahraga, 5 Cara Sederhana Merawat Kesehatan Otak - Image
Lifestyle

Mulai dari Tidur hingga Olahraga, 5 Cara Sederhana Merawat Kesehatan Otak

Kamis, 24 September 2026 | 21.26 WIB

Bukan Sekadar Mengenyangkan, 10 Makanan Ini Baik untuk Kesehatan Otak di Usia 40-an - Image
Lifestyle

Bukan Sekadar Mengenyangkan, 10 Makanan Ini Baik untuk Kesehatan Otak di Usia 40-an

Rabu, 23 September 2026 | 04.24 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore