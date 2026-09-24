Mulai dari Tidur hingga Olahraga, 5 Cara Sederhana Merawat Kesehatan Otak

JawaPos.com - Alzheimer merupakan bentuk demensia yang paling umum dan dapat menyebabkan penurunan kemampuan mengingat, berpikir, serta menjalani aktivitas sehari-hari secara bertahap.

Faktor seperti usia dan riwayat keluarga memang dapat memengaruhi risiko seseorang mengalami Alzheimer. Namun, sejumlah kebiasaan sehari-hari juga berkaitan dengan kesehatan otak dan fungsi kognitif dalam jangka panjang.

Menjaga tubuh tetap aktif, mengonsumsi makanan bergizi, cukup tidur, serta tetap terhubung dengan orang lain merupakan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung kesehatan otak. Kebiasaan tersebut tidak menjamin seseorang terbebas dari Alzheimer, tetapi dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang lebih sehat.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima kebiasaan yang dapat membantu menjaga kesehatan otak dan dikaitkan dengan penurunan risiko gangguan kognitif.

1. Rutin Melakukan Aktivitas Fisik Bergerak secara rutin bukan hanya bermanfaat bagi kebugaran tubuh, tetapi juga penting untuk kesehatan otak. Aktivitas fisik dapat mendukung fungsi kognitif, termasuk kemampuan mengingat, berkonsentrasi, belajar, dan memproses informasi.

Olahraga juga membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan mengurangi berbagai faktor risiko yang dapat berdampak pada otak.

Tidak harus selalu melakukan olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, berenang, atau aktivitas fisik lain yang dilakukan secara rutin dapat menjadi pilihan.

2. Memperhatikan Pola Makan Apa yang dikonsumsi sehari-hari turut berhubungan dengan kesehatan tubuh, termasuk otak. Pola makan yang seimbang dapat membantu memenuhi kebutuhan berbagai nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsinya.

Perbanyak konsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, ikan, kacang-kacangan, serta sumber lemak sehat. Sebaliknya, makanan yang tinggi lemak jenuh, gula tambahan, dan garam sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan.