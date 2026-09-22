Bukan Sekadar Mengenyangkan, 10 Makanan Ini Baik untuk Kesehatan Otak di Usia 40-an

JawaPos.com - Memasuki usia 40-an, menjaga kesehatan otak menjadi bagian penting dari pola hidup sehari-hari. Asupan makanan tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi tubuh, tetapi juga menyediakan berbagai zat gizi yang dibutuhkan otak untuk bekerja dengan baik, termasuk dalam menjaga daya ingat, konsentrasi, suasana hati, dan fungsi kognitif.

Sebaliknya, terlalu sering mengonsumsi makanan ultra-proses, gula dalam jumlah berlebihan, serta sumber lemak yang kurang sehat dapat berdampak kurang baik bagi tubuh. Karena itu, memilih makanan yang kaya nutrisi dapat menjadi salah satu langkah untuk mendukung kesehatan otak dalam jangka panjang.

Dilansir dari NDTV, berikut sejumlah makanan yang dapat menjadi pilihan untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi dan menjaga fungsi otak, terutama ketika memasuki usia 40-an.

Ikan berlemak

Ikan seperti salmon, sarden, dan makarel merupakan sumber asam lemak omega-3. Nutrisi ini berperan dalam mendukung struktur sel otak serta komunikasi antarsel saraf. Memasukkan ikan berlemak ke dalam menu secara rutin dapat menjadi bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan otak.

Kacang kenari

Kenari mengandung asam alfa-linolenat, vitamin E, serta berbagai senyawa antioksidan. Kandungan tersebut membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang berperan dalam melindungi sel tubuh dari stres oksidatif. Kenari juga dapat menjadi pilihan camilan yang praktis dan bernutrisi.

Blueberry

Buah berwarna biru keunguan ini kaya akan antosianin dan senyawa antioksidan lainnya. Kandungan tersebut dapat membantu melindungi sel dari stres oksidatif sekaligus mendukung fungsi kognitif. Blueberry dapat dikonsumsi langsung atau ditambahkan ke dalam yoghurt dan oatmeal.

Sayuran berdaun hijau

Bayam, kale, dan berbagai sayuran berdaun hijau menyediakan vitamin K, folat, lutein, serta beta-karoten. Berbagai zat gizi tersebut berperan dalam mendukung kesehatan tubuh, termasuk fungsi otak. Menjadikan sayuran hijau sebagai bagian dari menu harian dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi.

Telur

Telur merupakan sumber kolin, nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk berbagai fungsi penting, termasuk pembentukan asetilkolin yang berkaitan dengan proses belajar dan memori. Selain itu, telur juga mengandung sejumlah vitamin B yang mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan.

Kunyit

Kunyit memiliki senyawa aktif bernama kurkumin yang dikenal mempunyai sifat antioksidan dan anti-inflamasi. Bumbu yang umum digunakan dalam masakan Asia ini dapat menjadi tambahan makanan sehari-hari untuk memperkaya asupan senyawa bioaktif.

Biji labu