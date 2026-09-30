Waspada! 6 Kalimat Ini Bikin Anda Langsung Dicoret HRD Saat Interview Kerja

Ilustrasi interview kerja. (Freepik)
JawaPos.com - Kesalahan kecil dalam pemilihan kata saat wawancara kerja dapat berakibat fatal dan menggagalkan peluang diterima, meski pelamar telah menyiapkan resume terbaik.
Tim rekrutmen (HRD) sering kali menilai kedewasaan emosional, kemampuan beradaptasi, serta profesionalisme kandidat justru dari frasa atau kalimat yang diucapkan secara tidak sadar.
Dikutip dari Your Tango, para pakar karier dan psikolog mengidentifikasi beberapa ungkapan kunci yang memicu sinyal bahaya (red flag) bagi manajer perekrutan.
Menguasai seni berkomunikasi secara konstruktif dan berfokus pada potensi masa depan menjadi kunci utama memikat calon pemberi kerja.
Berikut adalah enam jenis kalimat dan kata yang wajib dihindari saat menjalani wawancara kerja demi menjaga peluang kelulusan.
Mengungkapkan kekesalan pada mantan bos atau lingkungan kerja lama merupakan kesalahan fatal.
Pelatih karier Lisa Petsinis menegaskan, calon pemberi kerja tidak memiliki konteks lengkap mengenai dinamika perselisihan di perusahaan terdahulu.
Mencaci mantan manajer hanya akan membuat kandidat terkesan sulit diajak bekerja sama, toksik, dan enggan mengambil tanggung jawab pribadi.
HRD berpotensi menganggap pelamar sebagai figur yang menimbulkan masalah di masa depan.
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