Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Rabu, 30 September 2026 | 17.52 WIB

Waspada! 6 Kalimat Ini Bikin Anda Langsung Dicoret HRD Saat Interview Kerja

Ilustrasi interview kerja. (Freepik) - Image

Ilustrasi interview kerja. (Freepik)

JawaPos.com - Kesalahan kecil dalam pemilihan kata saat wawancara kerja dapat berakibat fatal dan menggagalkan peluang diterima, meski pelamar telah menyiapkan resume terbaik.

Tim rekrutmen (HRD) sering kali menilai kedewasaan emosional, kemampuan beradaptasi, serta profesionalisme kandidat justru dari frasa atau kalimat yang diucapkan secara tidak sadar.

Dikutip dari Your Tango, para pakar karier dan psikolog mengidentifikasi beberapa ungkapan kunci yang memicu sinyal bahaya (red flag) bagi manajer perekrutan.

Menguasai seni berkomunikasi secara konstruktif dan berfokus pada potensi masa depan menjadi kunci utama memikat calon pemberi kerja.

Berikut adalah enam jenis kalimat dan kata yang wajib dihindari saat menjalani wawancara kerja demi menjaga peluang kelulusan.

1. Komentar Negatif Terhadap Mantan Atasan

Mengungkapkan kekesalan pada mantan bos atau lingkungan kerja lama merupakan kesalahan fatal.

Pelatih karier Lisa Petsinis menegaskan, calon pemberi kerja tidak memiliki konteks lengkap mengenai dinamika perselisihan di perusahaan terdahulu.

Mencaci mantan manajer hanya akan membuat kandidat terkesan sulit diajak bekerja sama, toksik, dan enggan mengambil tanggung jawab pribadi.

HRD berpotensi menganggap pelamar sebagai figur yang menimbulkan masalah di masa depan.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Sumber: YourTango
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sering Overthinking Usai Interview? Cek 4 Tanda Rahasia Anda Bakal Diterima Kerja - Image
Kepribadian

Sering Overthinking Usai Interview? Cek 4 Tanda Rahasia Anda Bakal Diterima Kerja

Rabu, 24 Juni 2026 | 16.49 WIB

Simak! 7 Tips Rahasia Ketika Menjawab Pertanyaan HRD Hingga Lolos Interview Kerja - Image
Lifestyle

Simak! 7 Tips Rahasia Ketika Menjawab Pertanyaan HRD Hingga Lolos Interview Kerja

Selasa, 16 Juni 2026 | 20.58 WIB

7 Tips Sukses Wawancara Kerja dan Mengatasi Gugup dengan Persiapan Interview yang Baik - Image
Lifestyle

7 Tips Sukses Wawancara Kerja dan Mengatasi Gugup dengan Persiapan Interview yang Baik

Minggu, 14 Juni 2026 | 16.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore