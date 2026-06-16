Simak! 7 Tips Rahasia Ketika Menjawab Pertanyaan HRD Hingga Lolos Interview Kerja

Ilustrasi orang yang sedang interview. (Magnific)
JawaPos.com – Interview kerja adalah momen paling menenangkan yang membuat beberapa orang tegang atau bahkan frustasi.
Dan ketika menghadapi interview kerja, kebanyakan orang merasa bahwa mereka telah siap padahal sebenarnya mereka masih kurang percaya diri.
Meskipun dalam interview kerja seseorang dapat menjawab semua pertanyaan dari HRD, tapi banyak orang justru tidak mendapatkan kelanjutan tentang pekerjaanya.
Ini bukan masalah kurang kompetensi atau tidak sesuai kriteria, tapi karena rasa percaya diri dan kurangnya pendekatan efektif ketika interview.
Dari pengalaman orang-orang yang sukses menghadapi interview kerja, keberhasilan sebuah interview tidak hanya diukur dari seberapa pintar seseorang menjawab.
Namun, ada beberapa trik rahasia yang membuat pemberi kerja atau pewawancara merasa nyaman dan percaya pada kandidatnya.
Dilansir dari Your Tango, ada tujuh hal yang selalu dilakukan oleh kandidat-kandidat paling sukses saat interview kerja.
Simak ketujuh tips ini karena bisa memberikan kita gambaran tentang mencapai kesuksesan interview kerja.
1. Dengarkan dengan Teliti, Bukan Hanya Menunggu Waktu Bicara
Banyak kandidat yang terlihat seperti sedang mendengarkan, padahal pikiran mereka sibuk merangkai jawaban.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!