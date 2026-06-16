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Akhmad Iqbal Firmansyah
Selasa, 16 Juni 2026 | 20.58 WIB

Simak! 7 Tips Rahasia Ketika Menjawab Pertanyaan HRD Hingga Lolos Interview Kerja

Ilustrasi orang yang sedang interview. (Magnific) - Image

Ilustrasi orang yang sedang interview. (Magnific)

JawaPos.com – Interview kerja adalah momen paling menenangkan yang membuat beberapa orang tegang atau bahkan frustasi.

Dan ketika menghadapi interview kerja, kebanyakan orang merasa bahwa mereka telah siap padahal sebenarnya mereka masih kurang percaya diri.

Meskipun dalam interview kerja seseorang dapat menjawab semua pertanyaan dari HRD, tapi banyak orang justru tidak mendapatkan kelanjutan tentang pekerjaanya.

Ini bukan masalah kurang kompetensi atau tidak sesuai kriteria, tapi karena rasa percaya diri dan kurangnya pendekatan efektif ketika interview.

Dari pengalaman orang-orang yang sukses menghadapi interview kerja, keberhasilan sebuah interview tidak hanya diukur dari seberapa pintar seseorang menjawab.

Namun, ada beberapa trik rahasia yang membuat pemberi kerja atau pewawancara merasa nyaman dan percaya pada kandidatnya.

Dilansir dari Your Tango, ada tujuh hal yang selalu dilakukan oleh kandidat-kandidat paling sukses saat interview kerja.

Simak ketujuh tips ini karena bisa memberikan kita gambaran tentang mencapai kesuksesan interview kerja.

1.     Dengarkan dengan Teliti, Bukan Hanya Menunggu Waktu Bicara

Banyak kandidat yang terlihat seperti sedang mendengarkan, padahal pikiran mereka sibuk merangkai jawaban.

Editor: Hanny Suwindari
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