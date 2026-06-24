Sering Overthinking Usai Interview? Cek 4 Tanda Rahasia Anda Bakal Diterima Kerja

Ilustrasi overthinking/freepik

JawaPos.com - Proses mencari pekerjaan di tengah ketatnya persaingan pasar kerja saat ini sering kali menguras energi dan emosi para kandidat. Tekanan psikologis ini tidak langsung hilang begitu saja setelah Anda selesai menjawab semua pertanyaan di ruang interview.

Banyak pelamar kerja yang justru terjebak dalam fase overthinking atau merenung tanpa henti setelah sesi wawancara usai. Muncul berbagai pertanyaan kecemasan di dalam kepala, mulai dari apakah jawaban yang diberikan sudah cukup menjual, hingga apakah raut wajah Anda terlihat ramah di mata perekrut.

Kabar baiknya, Anda kini bisa menilai tingkat keberhasilan tersebut secara mandiri melalui beberapa indikator perilaku dari tim penyeleksi. Anna Papalia, seorang pakar ketenagakerjaan terkemuka sekaligus penulis buku Interviewology: The New Science of Interviewing, membagikan sejumlah tanda valid jika Anda telah berhasil menaklukkan sesi wawancara tersebut.

Perekrut Mulai 'Menjual' Perusahaan kepada Anda Salah satu sinyal paling kuat bahwa posisi Anda berada di atas angin adalah ketika suasana wawancara berubah secara drastis. Perekrut tidak lagi sibuk mencecar Anda dengan pertanyaan menjebak, melainkan mulai mempromosikan kelebihan perusahaan mereka kepada Anda.

Pakar ketenagakerjaan Anna Papalia menjelaskan fenomena menarik ini dari sudut pandang psikologi perekrut. Jika perekrut atau manajer perekrutan mulai bersikap seperti penjual, itu berarti mereka sangat terkesan dengan Anda sehingga mereka mencoba membujuk Anda untuk bekerja di sana.

"Apakah mereka mulai membujuk Anda untuk bekerja di organisasi tersebut? Apakah mereka mulai menceritakan semua keuntungan bekerja di sana?," tanyanya dikutip dari Your Tango, Rabu (24/6).

Dalam situasi di mana sebuah lowongan diperebutkan oleh ratusan pelamar, waktu para manajer perekrutan sangatlah berharga. Mereka tidak akan membuang energi untuk meyakinkan kandidat yang dinilai biasa-biasa saja. Semakin keras usaha mereka mempromosikan kenyamanan kantor, semakin besar peluang Anda menempati posisi teratas.

Anda Diajak Keliling Kantor dan Diperkenalkan ke Tim Tanda positif berikutnya yang sangat mudah dibaca adalah ketika sesi formal di ruang tertutup selesai, namun Anda tidak langsung diantar ke pintu keluar. Jika perwakilan HRD justru mengajak Anda menemui calon rekan kerja atau kepala divisi, ini adalah lampu hijau yang sangat terang.

Tindakan spontan ini menunjukkan bahwa tim perekrut menyukai energi, kompetensi, dan kecocokan budaya yang Anda bawa selama sesi interview berlangsung. Mereka merasa tidak sabar untuk melihat bagaimana reaksi tim internal saat bertemu langsung dengan calon anggota baru mereka.

Langkah ini juga menjadi cara efisien bagi manajemen untuk melihat kemampuan adaptasi sosial Anda secara langsung di lingkungan kerja asli. Jika momen ini terjadi pada Anda, besar kemungkinan nama Anda sudah masuk dalam daftar kandidat yang akan segera dikirimi surat penawaran kerja.

Muncul Pertanyaan Intens tentang Gaji dan Perusahaan Pesaing Meskipun pembahasan nominal hak karyawan biasanya disimpan untuk tahap akhir, perekrut yang tertarik dengan bakat Anda tidak akan ragu membahasnya lebih cepat. Mereka ingin memastikan bahwa ekspektasi finansial Anda masih masuk dalam anggaran perusahaan sebelum kandidat lain merebut Anda.

Fokus pertanyaan mereka akan bergeser pada rencana karier masa depan Anda serta status lamaran Anda di tempat lain. "Jika mereka mengajukan pertanyaan seperti 'Apakah Anda melamar ke tempat lain?' dan 'Berapa ekspektasi gaji Anda?', Anda berhasil dalam wawancara ini," katanya.

Pertanyaan mengenai perusahaan pesaing merupakan taktik bagi HRD untuk mengukur seberapa cepat mereka harus bergerak mengamankan tanda tangan Anda. Jawaban Anda hanya akan dianggap penting jika mereka memang berniat serius untuk mempekerjakan Anda.