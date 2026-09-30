Unik! Kota Ini Sahkan Aturan Batasi 'Screen Time' Maksimal 2 Jam Sehari

JawaPos.com - Kota Toyoake di Prefektur Aichi, Jepang, ambil langkah radikal tingkatkan kesehatan mental dan tidur warganya.

Peraturan daerah batasi screen time maksimal dua jam per hari kini resmi berlaku sejak 1 Oktober 2025.

Regulasi ini fokus pada penggunaan gawai seperti ponsel pintar, komputer, dan tablet di luar keperluan kerja, sekolah, atau rumah tangga.

Inisiatif ini dibuat sebagai panduan moral keluarga untuk hadapi ketergantungan gawai yang makin memprihatinkan.

Pemerintah Toyoake yakin paparan blue light dan stimulasi layar jadi penyebab utama gangguan tidur dan masalah perilaku anak.

Paparan layar juga turunkan kualitas interaksi tatap muka antar anggota keluarga, menurut pemerintah setempat.

Seperti dikutip dari Your Tango, langkah tegas Toyoake buka dialog orang tua dan anak soal dampak negatif kecanduan teknologi.