Irfan Ferdiansyah
Senin, 27 April 2026 | 10.00 WIB

Orang yang Tinggal di Kota Kelahirannya Sepanjang Hidup Cenderung Mengembangkan 8 Kualitas Tenang Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tinggal di kota kelahirannya sepanjang hidup ./Freepik/jcomp

JawaPos.com - Di era modern yang serba cepat, mobilitas sering dianggap sebagai tanda kesuksesan. Banyak orang berpindah kota, bahkan negara, demi karier, pengalaman, atau pencarian jati diri.

Namun, ada kelompok yang memilih—atau tetap—tinggal di kota kelahirannya sepanjang hidup. Pilihan ini sering dipandang sederhana, tetapi dari sudut pandang psikologi, justru menyimpan kedalaman yang menarik.

Orang-orang ini sering kali mengembangkan kualitas ketenangan yang khas. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah, melainkan karena mereka tumbuh dalam lingkungan yang stabil, familiar, dan penuh makna emosional.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (20/4), terdapat delapan kualitas tenang yang sering terbentuk.

1. Rasa Aman yang Mendalam

Tinggal di lingkungan yang sama sejak kecil menciptakan fondasi psikologis yang kuat. Mereka mengenal jalanan, budaya lokal, bahkan perubahan kecil di sekitar mereka.

Hal ini membangun sense of security yang stabil—perasaan bahwa dunia mereka dapat dipahami dan diprediksi. Dalam psikologi, stabilitas lingkungan seperti ini sering dikaitkan dengan tingkat kecemasan yang lebih rendah.

2. Tidak Mudah Terbawa Arus Tren

Karena tidak terus-menerus terekspos pada tekanan sosial dari lingkungan baru, mereka cenderung tidak merasa harus selalu “mengikuti tren”.

Mereka lebih selektif dalam menyerap pengaruh luar. Ini menghasilkan ketenangan dalam mengambil keputusan—tidak impulsif, tidak reaktif.

3. Hubungan Sosial yang Lebih Dalam

Alih-alih memiliki banyak relasi superfisial, mereka biasanya memiliki hubungan yang lebih lama dan bermakna.

Persahabatan sejak kecil, koneksi keluarga yang kuat, dan relasi komunitas menciptakan rasa keterikatan emosional yang dalam. Ini memberikan dukungan psikologis yang stabil sepanjang hidup.

4. Penerimaan Diri yang Lebih Baik

Karena tumbuh di lingkungan yang sudah mengenal mereka sejak lama, mereka cenderung tidak merasa perlu “menjadi orang lain”.

Mereka lebih menerima kekurangan dan kelebihan diri. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan self-acceptance yang tinggi—kunci utama ketenangan batin.

5. Ritme Hidup yang Konsisten

Tidak banyak perubahan drastis dalam lingkungan membuat ritme hidup mereka lebih stabil.

Mereka terbiasa dengan pola yang berulang: tempat, aktivitas, dan interaksi yang familiar. Ritme ini menciptakan ketenangan karena otak tidak terus-menerus harus beradaptasi dengan hal baru.

6. Perspektif yang Lebih Membumi

Orang yang tinggal lama di satu tempat sering memiliki pandangan hidup yang lebih realistis dan tidak berlebihan.

Mereka melihat perubahan secara gradual, bukan dramatis. Ini membuat mereka lebih sabar dan tidak mudah panik saat menghadapi masalah.

7. Kemampuan Mengelola Emosi dengan Lebih Stabil

Lingkungan yang konsisten memberi ruang untuk belajar memahami emosi secara perlahan.

Mereka mengenal pola konflik, cara menyelesaikan masalah, dan dinamika sosial yang berulang. Hal ini membantu mereka mengembangkan regulasi emosi yang lebih matang.

8. Rasa Syukur yang Lebih Sederhana

Karena tidak terus-menerus membandingkan hidup dengan standar luar, mereka cenderung lebih mudah merasa cukup.

Hal-hal kecil—seperti tempat favorit sejak kecil, makanan lokal, atau wajah-wajah familiar—menjadi sumber kebahagiaan yang stabil.

Penutup

Tinggal di kota kelahiran bukan berarti kurang ambisi atau kurang pengalaman. Justru, dari sudut pandang psikologi, pengalaman hidup yang “tidak berpindah” ini dapat membentuk kedalaman emosional dan ketenangan yang jarang disadari.

Di tengah dunia yang terus bergerak, mereka menjadi contoh bahwa ketenangan tidak selalu datang dari eksplorasi tanpa henti, tetapi juga dari keterhubungan yang konsisten—dengan tempat, dengan orang, dan dengan diri sendiri.
Editor: Hanny Suwindari
