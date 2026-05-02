Antara
Sabtu, 2 Mei 2026 | 15.48 WIB

BMKG Prediksi Sejumlah Kota Besar di Indonesia akan Diguyur Hujan Hari Ini

Dua pesepeda menggunakan jas hujan saat menembus hujan lebat di Jakarta. (Wahyu Putro/ANTARA)

JawaPos.com-Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi hujan ringan, sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia pada Sabtu.

Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, prakirawan Selly Brilian menerangkan daerah konvergensi memanjang di Samudra Pasifik utara Papua Nugini, selat Samudra Hindia barat daya Bengkulu, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Papua Tengah dan Papua Selatan.

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

Oleh karena itu, pihaknya memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang, yakni di wilayah Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Yogyakarta, Pontianak, dan Tanjung Selor.

Sementara itu, beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu wilayah Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, dan Bengkulu.

Wilayah lainnya yaitu Bandung, Semarang, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Denpasar, Mataram, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke.

Adapun kota besar yang diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, yakni wilayah Kupang.

Sebelumnya pada Jumat (1/5), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan nelayan dan pemangku kepentingan lainnya agar mewaspadai potensi terjadinya gelombang tinggi di sejumlah perairan di Sumatera Utara. 

