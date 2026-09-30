7 Alasan Mengapa Orang Lain Tidak Mempercayai dan Tidak Mendengarkan Ide Kamu Menurut Psikologi

seseorang yang tidak mendengarkan idemu. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah kamu menyampaikan sebuah ide yang menurutmu sangat bagus, tetapi orang lain justru mengabaikannya?



Kamu sudah menjelaskan dengan serius. Kamu merasa ide tersebut masuk akal, bahkan mungkin sudah memikirkan manfaat dan risikonya. Namun, respons yang kamu dapatkan hanya anggukan singkat, perubahan topik, atau bahkan penolakan.



Lebih membingungkan lagi, beberapa waktu kemudian orang lain menyampaikan ide yang hampir sama—dan tiba-tiba semua orang mendengarkan.



Situasi seperti ini bisa terasa menyakitkan.



Kita mungkin mulai berpikir, "Apakah orang-orang memang tidak menghargai saya?" atau "Mengapa mereka tidak percaya kepada saya?"



Namun, dalam psikologi, orang tidak menerima sebuah ide hanya berdasarkan seberapa bagus ide tersebut. Cara seseorang menyampaikan ide, hubungan sosial, tingkat kepercayaan, persepsi terhadap kompetensi, pengalaman sebelumnya, bahkan kondisi emosional pendengar dapat memengaruhi apakah sebuah gagasan dianggap layak untuk didengarkan.



Dengan kata lain, ide yang bagus belum tentu otomatis dipercaya.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (29/9), terdapat tujuh alasan psikologis yang dapat menjelaskan mengapa orang lain mungkin tidak mempercayai atau tidak mendengarkan ide yang kamu sampaikan.



1. Kamu Belum Membangun Kepercayaan



Salah satu alasan paling mendasar adalah kurangnya trust atau kepercayaan.



Bayangkan ada dua orang yang menyampaikan saran yang sama persis.



Orang pertama sudah lama dikenal sebagai seseorang yang konsisten, dapat diandalkan, dan bertanggung jawab.



Orang kedua baru dikenal oleh kelompok tersebut dan belum memiliki banyak bukti bahwa perkataannya dapat dipercaya.



Walaupun isi sarannya sama, respons orang-orang kemungkinan tidak akan sama.



Mengapa?



Karena manusia tidak hanya menilai apa yang dikatakan, tetapi juga siapa yang mengatakannya.



Dalam hubungan sosial, kepercayaan berfungsi seperti sebuah filter. Ketika kita percaya kepada seseorang, kita cenderung memberikan lebih banyak perhatian terhadap apa yang ia katakan. Sebaliknya, ketika tingkat kepercayaan rendah, kita mungkin lebih mudah mencari kelemahan dalam perkataannya.



Inilah sebabnya mengapa seseorang yang baru bergabung dalam sebuah tim mungkin membutuhkan waktu sebelum ide-idenya benar-benar diperhatikan.



Bukan selalu karena idenya buruk.



Bisa jadi karena rekam jejaknya belum terbentuk.



Kepercayaan dibangun dari hal-hal kecil



Kepercayaan biasanya tidak muncul hanya karena kamu mengatakan, "Percayalah kepada saya."



Justru, kepercayaan lebih sering terbentuk melalui pengalaman.



Misalnya:



Kamu mengatakan akan mengerjakan sesuatu, lalu benar-benar mengerjakannya.

Kamu mengakui kesalahan ketika melakukan kesalahan.

Kamu tidak mengubah cerita untuk membuat dirimu terlihat lebih baik.

Kamu memberikan informasi yang akurat.

Kamu konsisten antara perkataan dan tindakan.

Kamu tidak mengambil kredit atas pekerjaan orang lain.

Kamu mampu menjaga informasi yang dipercayakan kepadamu.



Semakin sering orang melihat konsistensi tersebut, semakin besar kemungkinan mereka memberikan kredibilitas kepadamu.



Jadi, jika orang belum mendengarkan idemu, pertanyaannya tidak selalu:



"Seberapa bagus ide saya?"



Tetapi bisa juga:



"Seberapa besar alasan mereka untuk percaya kepada saya?"



2. Kamu Menyampaikan Ide dengan Cara yang Membuat Orang Merasa Diserang



Ide yang bagus bisa kehilangan kekuatannya jika cara penyampaiannya membuat pendengar merasa disalahkan.



Contohnya:



"Cara kalian selama ini salah. Kalau saya yang mengerjakan, hasilnya pasti lebih bagus."



Secara isi, mungkin kamu memang memiliki alternatif yang lebih efektif.



Namun secara psikologis, kalimat tersebut bisa dianggap sebagai ancaman terhadap harga diri atau kompetensi orang lain.



Akibatnya, mereka mungkin berhenti mendengarkan isi ide dan mulai mempertahankan diri.



Fenomena ini berkaitan dengan kecenderungan manusia untuk mempertahankan pandangan, identitas, atau posisi yang mereka anggap terancam.



Ketika seseorang merasa bahwa ide kamu merupakan serangan terhadap dirinya, responsnya tidak lagi sepenuhnya rasional.



Ia mungkin berpikir:



"Mengapa dia merasa paling tahu?"



"Dia meremehkan pekerjaan saya."



"Memangnya dia siapa?"



Pada titik itu, masalahnya bukan lagi mengenai kualitas ide.



Masalahnya telah berubah menjadi hubungan interpersonal dan ego.



Kritik terhadap ide berbeda dengan kritik terhadap orang



Bandingkan dua cara berikut.



Cara pertama:



"Strategi ini buruk. Sepertinya kalian tidak memahami masalahnya."



Cara kedua:



"Saya melihat ada satu bagian dari strategi ini yang mungkin bisa kita perbaiki. Bagaimana kalau kita mencoba alternatif ini?"



Isi yang ingin disampaikan mungkin hampir sama.



Tetapi dampak psikologisnya berbeda.



Cara kedua memberi ruang kepada orang lain untuk mempertimbangkan ide tanpa merasa bahwa harga diri mereka sedang diserang.



Jika kamu ingin ide didengarkan, jangan hanya memikirkan apa yang ingin kamu sampaikan.



Pikirkan juga:



"Bagaimana orang lain akan merasa ketika mendengarnya?"



3. Kamu Terlalu Cepat Menjelaskan dan Tidak Cukup Mendengarkan



Ironisnya, salah satu alasan orang tidak mendengarkan kita adalah karena kita sendiri tidak benar-benar mendengarkan mereka.



Kita ingin orang memahami ide kita.



Tetapi ketika mereka menjelaskan masalah, kita sibuk menunggu giliran berbicara.



Kita sudah menyiapkan jawaban di kepala.



Begitu mereka selesai berbicara, kita langsung kembali menjelaskan ide kita.



Dalam komunikasi, ini bisa menciptakan kesan bahwa kita tidak benar-benar tertarik memahami masalah yang mereka hadapi.



Padahal, sebelum seseorang menerima solusi, mereka sering kali ingin merasa bahwa masalah mereka benar-benar dipahami.



Bayangkan seseorang berkata:



"Saya rasa metode ini tidak akan berhasil karena kita kekurangan waktu."



Jika kamu langsung menjawab:



"Tidak, sebenarnya bisa. Saya sudah menghitung waktunya."



Kamu mungkin merasa sedang memberikan solusi.



Namun orang tersebut bisa merasa bahwa kekhawatirannya diabaikan.



Respons yang lebih efektif mungkin:



"Kamu khawatir waktunya tidak cukup, ya? Bagian mana yang menurutmu paling berisiko?"



Pertanyaan tersebut mengubah dinamika percakapan.



Kamu tidak langsung memaksa ide.



Kamu mencoba memahami keberatan terlebih dahulu.



Setelah orang merasa didengar, mereka biasanya lebih terbuka untuk mendengarkan.



Komunikasi bukan kompetisi untuk menentukan siapa yang paling benar



Jika tujuanmu hanya membuktikan bahwa kamu benar, kamu mungkin akan berbicara terlalu banyak.



Namun jika tujuanmu adalah membuat sebuah ide benar-benar dipertimbangkan, kamu perlu memahami perspektif orang lain.



Kadang-kadang, pertanyaan yang bagus lebih kuat daripada penjelasan panjang.



Misalnya:



"Apa risiko terbesar yang kamu lihat dari ide ini?"



"Bagian mana yang menurutmu belum masuk akal?"



"Kalau kita ingin mencoba ide ini, apa yang harus diperbaiki?"



Pertanyaan seperti ini mengubah orang lain dari lawan debat menjadi bagian dari proses berpikir.



4. Ide Kamu Terlalu Rumit atau Tidak Menjelaskan Manfaatnya



Tidak semua orang memiliki waktu dan energi untuk memahami ide yang kompleks.



Salah satu kesalahan umum ketika menyampaikan gagasan adalah menjelaskan terlalu banyak hal sebelum menjelaskan mengapa gagasan tersebut penting.



Kamu mungkin memulai dengan:



"Jadi, berdasarkan beberapa data yang saya kumpulkan selama tiga minggu terakhir, ada beberapa variabel yang harus kita pertimbangkan..."



Lima menit kemudian, pendengar masih belum tahu inti idenya.



Masalahnya bukan mereka bodoh.



Masalahnya adalah beban kognitif yang terlalu tinggi.



Otak manusia memiliki kapasitas perhatian yang terbatas. Semakin rumit informasi disajikan, semakin besar usaha mental yang dibutuhkan untuk memahaminya.



Karena itu, ide yang kompleks perlu disederhanakan.



Gunakan struktur sederhana



Coba jelaskan ide dengan empat bagian:



Masalah → Penyebab → Solusi → Manfaat



Contohnya:



"Masalah kita adalah pelanggan terlalu lama menunggu."



"Penyebab utamanya adalah proses verifikasi yang dilakukan dua kali."



"Saya mengusulkan satu tahap verifikasi dihilangkan."



"Kalau berhasil, prosesnya bisa menjadi lebih cepat tanpa mengubah hasil akhir."



Sekarang orang bisa memahami inti gagasanmu dengan lebih cepat.



Perhatikan bahwa kamu tidak perlu menghilangkan semua data.



Data tetap penting.



Tetapi data seharusnya membantu orang memahami ide, bukan mengubur ide tersebut.



5. Kamu Terlalu Sering Menggunakan Kepastian yang Berlebihan



Kalimat seperti:



"Ini pasti berhasil."



"Saya yakin 100 persen."



"Tidak mungkin gagal."



"Semua orang pasti setuju."



terdengar percaya diri.



Tetapi dalam banyak situasi, kepastian yang berlebihan justru dapat mengurangi kredibilitas.



Mengapa?



Karena kehidupan nyata hampir selalu memiliki ketidakpastian.



Ketika seseorang mengakui keterbatasan sebuah ide, ia justru dapat terlihat lebih realistis.



Misalnya, daripada berkata:



"Strategi ini pasti meningkatkan penjualan."



Kamu bisa berkata:



"Berdasarkan data yang kita punya, strategi ini berpotensi meningkatkan penjualan. Namun, kita perlu mengujinya untuk melihat seberapa besar dampaknya."



Pernyataan kedua terdengar lebih hati-hati.



Kamu tidak menjanjikan sesuatu yang belum terbukti.



Mengakui ketidakpastian bukan berarti lemah



Ada perbedaan antara:



"Saya tidak tahu apa yang saya bicarakan."



dan



"Saya belum memiliki cukup data untuk memastikan hal tersebut."



Yang kedua justru menunjukkan kesadaran terhadap batas pengetahuan.



Orang cenderung lebih mudah mempercayai seseorang yang mampu mengatakan:



"Saya belum tahu."



"Saya mungkin salah."



"Bagian ini masih perlu diuji."



"Saya belum memiliki cukup bukti."



Ironisnya, mengakui bahwa kamu bisa salah kadang-kadang membuat orang lebih bersedia mempertimbangkan apa yang kamu katakan.



6. Orang Lain Memiliki Bias dan Pengalaman yang Berbeda



Kita sering berasumsi bahwa jika sebuah ide masuk akal bagi kita, maka orang lain seharusnya melihatnya dengan cara yang sama.



Padahal manusia tidak memproses informasi seperti komputer yang netral.



Pengalaman masa lalu dapat memengaruhi cara seseorang menilai informasi baru.



Misalnya, kamu mengusulkan sebuah metode kerja baru.



Menurutmu, metode itu sangat masuk akal.



Tetapi orang lain pernah mencoba sesuatu yang mirip dan mengalami kegagalan.



Akibatnya, ketika mendengar ide kamu, ia mungkin langsung berpikir:



"Kita pernah mencoba sesuatu seperti ini. Tidak berhasil."



Kamu melihat peluang.



Dia melihat risiko.



Kamu melihat solusi.



Dia melihat pengalaman buruk di masa lalu.



Keduanya melihat informasi yang sama dari perspektif berbeda.



Jangan hanya menjelaskan manfaat. Jelaskan juga risiko.



Jika kamu mengetahui keberatan utama orang lain, jangan menghindarinya.



Bahas secara langsung.



Misalnya:



"Saya tahu metode seperti ini pernah dicoba sebelumnya dan hasilnya kurang bagus. Perbedaannya, kali ini kita akan mengubah bagian X dan melakukan uji coba selama dua minggu."



Kalimat seperti ini menunjukkan bahwa kamu tidak mengabaikan pengalaman mereka.



Kamu memasukkannya ke dalam pertimbangan.



Ini jauh lebih kuat daripada mengatakan:



"Kalian terlalu pesimis."



Karena ketika seseorang merasa pengalamannya dihargai, ia memiliki alasan lebih besar untuk mempertimbangkan informasi baru.



7. Kamu Meminta Orang Mempercayai Ide Sebelum Memberikan Bukti



Ini mungkin alasan yang paling penting.



Ada perbedaan antara:



"Percayalah kepada saya."



dan



"Mari kita uji apakah ini bekerja."



Jika sebuah ide bisa diuji, kamu tidak selalu harus memenangkan perdebatan.



Kamu bisa membuat eksperimen kecil.



Misalnya kamu mempunyai ide bahwa sebuah perubahan proses akan meningkatkan produktivitas.



Daripada berdebat selama satu jam, kamu bisa mengatakan:



"Bagaimana kalau kita coba metode ini selama dua minggu pada satu bagian tim? Kita ukur hasilnya. Kalau tidak lebih baik, kita hentikan."



Sekarang diskusi berubah.



Bukan lagi:



"Apakah kita percaya kepadanya?"



Tetapi:



"Apa yang terjadi jika ide ini diuji?"



Pendekatan seperti ini mengurangi ketergantungan pada opini pribadi.



Data dari eksperimen dapat memberikan informasi baru yang bisa digunakan untuk mengevaluasi ide.



Ide menjadi lebih kuat ketika memiliki bukti



Tentu saja tidak semua ide dapat diuji dengan mudah.



Namun ketika memungkinkan, gunakan:



data,

contoh konkret,

demonstrasi,

prototipe,

eksperimen kecil,

hasil sebelumnya,

perbandingan sebelum dan sesudah,

atau pengalaman yang relevan.



Jangan hanya mengatakan:



"Menurut saya ini akan berhasil."



Tunjukkan alasan mengapa kamu berpikir demikian.



Jadi, Apakah Orang Tidak Mendengarkanmu Karena Mereka Tidak Menghargaimu?



Belum tentu.



Ini adalah kesimpulan yang terlalu cepat.



Ketika orang menolak ide kita, ada banyak kemungkinan.



Mungkin idenya memang belum cukup jelas.



Mungkin waktunya tidak tepat.



Mungkin mereka memiliki informasi yang belum kita ketahui.



Mungkin mereka memiliki pengalaman buruk sebelumnya.



Mungkin cara penyampaian kita membuat mereka defensif.



Mungkin kita belum memiliki kredibilitas yang cukup.



Atau memang ide tersebut memiliki kelemahan yang belum kita lihat.



Karena itu, daripada langsung berpikir:



"Mereka tidak menghargai saya."



Cobalah bertanya:



"Apa yang membuat mereka belum bisa menerima ide ini?"



Pertanyaan tersebut jauh lebih produktif.



Cara Membuat Orang Lebih Bersedia Mendengarkan Ide Kamu



Jika kamu ingin meningkatkan kemungkinan sebuah ide dipertimbangkan, cobalah menggunakan prinsip sederhana berikut.



1. Bangun kredibilitas sebelum membutuhkan dukungan



Jangan berharap orang langsung percaya hanya karena kamu memiliki ide bagus.



Bangun reputasi melalui konsistensi.



2. Dengarkan sebelum menjelaskan



Cari tahu masalah, kekhawatiran, dan kebutuhan orang lain.



3. Jelaskan inti ide dengan sederhana



Jangan membuat orang bekerja terlalu keras hanya untuk memahami maksudmu.



4. Jelaskan manfaatnya



Orang biasanya ingin tahu:



"Apa dampaknya bagi kita?"



5. Akui risikonya



Jangan berpura-pura bahwa ide kamu sempurna.



Tunjukkan bahwa kamu sudah memikirkan kelemahannya.



6. Jangan menyerang ide lama



Kamu dapat menawarkan sesuatu yang lebih baik tanpa membuat orang yang menggunakan metode lama merasa bodoh.



7. Gunakan bukti



Jika memungkinkan, tunjukkan data atau lakukan eksperimen kecil.



Pada Akhirnya, Ide Bagus Saja Tidak Cukup



Ada sebuah pelajaran penting dari psikologi komunikasi:



Orang tidak hanya menerima informasi. Mereka juga menilai sumber informasi tersebut, konteksnya, cara informasi disampaikan, dan apa arti informasi tersebut bagi mereka.



Karena itu, jika ide kamu tidak langsung diterima, jangan buru-buru menganggap bahwa orang lain bodoh, keras kepala, atau tidak menghargaimu.



Sebaliknya, gunakan penolakan sebagai informasi.



Tanyakan:



Apakah mereka tidak memahami ide saya?



Apakah mereka tidak percaya kepada saya?



Apakah saya menyampaikan ide dengan cara yang membuat mereka defensif?



Apakah saya sudah mendengarkan kekhawatiran mereka?



Apakah saya memiliki bukti yang cukup?



Apakah ide ini benar-benar menyelesaikan masalah yang mereka anggap penting?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu kamu memisahkan antara masalah pada ide, masalah pada komunikasi, dan masalah pada hubungan.



Dan mungkin inilah bagian terpentingnya:



Tujuan komunikasi bukan sekadar membuat orang mengakui bahwa kita benar.



Tujuan komunikasi yang lebih konstruktif adalah membantu orang lain memahami apa yang kita maksud, memahami alasan di baliknya, menguji apakah gagasan tersebut masuk akal, dan bersama-sama mencari solusi yang lebih baik.



Jadi, ketika seseorang tidak mendengarkan idemu, jangan langsung bertanya:



"Bagaimana caranya supaya mereka mau mendengarkan saya?"



Cobalah bertanya:



"Apa yang perlu saya lakukan agar ide ini lebih jelas, lebih dapat dipercaya, dan lebih relevan bagi mereka?"



Karena terkadang, yang perlu diubah bukan idenya.



