Rasakan 3 Manfaat Menenangkan Saat Menyatu dengan Alam, Cukup 20 Detik

JawaPos.com - Meluangkan waktu sejenak di alam terbuka menjadi metode pemulihan alami yang efektif menenangkan sistem saraf sekaligus meredakan cemas dan stres harian.

Interaksi sederhana dengan lingkungan hijau di sekitar rumah terbukti mampu menurunkan kadar hormon kortisol tanpa perlu pergi jauh ke pegunungan atau menggunakan obat-obatan.

Interaksi sederhana dengan lingkungan hijau bukan sekadar rekreasi visual, melainkan sebuah bentuk terapi biologis yang langsung meredakan hormon stres.

Baca Juga:Davina Karamoy Siap Bersaksi Jika Dipanggil ke Sidang Hanania Travel

Menariknya, Anda tidak perlu pergi jauh ke pegunungan atau hutan terpencil untuk merasakan dampaknya.

Dikutip dari Your Tango, berikut adalah tiga efek menenangkan yang luar biasa saat Anda menyatu dengan alam, beserta cara praktis untuk menerapkannya setiap hari.

1. Mengaktifkan Seluruh Panca Indra untuk Mengalihkan Pikiran Cemas

Alam menyediakan stimulasi sensorik yang kaya dan mampu mengalihkan perhatian dari riuhnya pikiran negatif.

Kehadiran elemen alami, mulai dari pohon rindang di taman kota hingga sehelai rumput yang tumbuh di celah trotoar, dapat menjadi titik fokus baru untuk mengistirahatkan otak.

Proses ini dimulai dengan melemaskan pandangan mata saat mengamati bentuk daun, pemandangan pohon, atau kilauan embun pagi.