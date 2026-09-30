Rasakan 3 Manfaat Menenangkan Saat Menyatu dengan Alam, Cukup 20 Detik

Ilustrasi alam Kosta Rika. (Freepik)
JawaPos.com - Meluangkan waktu sejenak di alam terbuka menjadi metode pemulihan alami yang efektif menenangkan sistem saraf sekaligus meredakan cemas dan stres harian.
Interaksi sederhana dengan lingkungan hijau di sekitar rumah terbukti mampu menurunkan kadar hormon kortisol tanpa perlu pergi jauh ke pegunungan atau menggunakan obat-obatan.
Interaksi sederhana dengan lingkungan hijau bukan sekadar rekreasi visual, melainkan sebuah bentuk terapi biologis yang langsung meredakan hormon stres.
Menariknya, Anda tidak perlu pergi jauh ke pegunungan atau hutan terpencil untuk merasakan dampaknya.
Dikutip dari Your Tango, berikut adalah tiga efek menenangkan yang luar biasa saat Anda menyatu dengan alam, beserta cara praktis untuk menerapkannya setiap hari.
1. Mengaktifkan Seluruh Panca Indra untuk Mengalihkan Pikiran Cemas
Alam menyediakan stimulasi sensorik yang kaya dan mampu mengalihkan perhatian dari riuhnya pikiran negatif.
Kehadiran elemen alami, mulai dari pohon rindang di taman kota hingga sehelai rumput yang tumbuh di celah trotoar, dapat menjadi titik fokus baru untuk mengistirahatkan otak.
Proses ini dimulai dengan melemaskan pandangan mata saat mengamati bentuk daun, pemandangan pohon, atau kilauan embun pagi.
Selanjutnya, alihkan perhatian untuk mendengarkan alunan suara di sekitar Anda, seperti gesekan dedaunan yang tertiup angin atau kicauan burung, bahkan keheningan di antara suara-suara tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022