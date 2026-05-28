11 Surga Wisata Alam Paling Asri Surabaya Buat Liburan dengan Spot Rindang yang Instagramable Banget

Rekomendasi tempat wisata alam paling asri buat liburan di Surabaya / foto : Magnific/ freepik
JawaPos.com – Surabaya bukan hanya kota industri dan perdagangan, karena tersembunyi di balik kesibukannya banyak sekali destinasi wisata alam yang asri dan menyegarkan.
Dari hutan mangrove yang rindang hingga taman kota dengan koleksi bunga yang cantik, setiap sudut kota ini menawarkan pesona hijau yang berbeda.
Banyak di antara destinasi ini terbuka gratis atau dengan tiket masuk sangat terjangkau, menjadikannya pilihan liburan yang ramah di kantong.
Dilansir dari laman Traveloka dan Rumah123 pada Kamis (28/5), berikut sebelas rekomendasi tempat wisata alam paling asri buat liburan di Surabaya.
1. Taman Wisata Hutan Mangrove Gunung Anyar
Taman Wisata Hutan Mangrove Gunung Anyar di Jalan Wisata Mangrove Gunung Anyar, Medokan Ayu, Rungkut, adalah kawasan mangrove seluas 188 hektar yang buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB dengan tiket masuk mulai dari Rp10.000.
Kawasan ini memiliki jalur tracking yang tertata rapi, menara pandang, spot foto yang menawan, dan suasana perpaduan pohon bakau dengan sungai air payau yang sangat asri.
2. Kebun Bibit Wonorejo
Kebun Bibit Wonorejo di Jalan Raya Wonorejo, Rungkut, berdiri sejak 2011 di atas lahan seluas 5,9 hektar dan buka setiap hari pukul 08.00–18.00 WIB tanpa biaya masuk.
Berbagai aktivitas tersedia di sini mulai dari melihat rusa dan unggas, wall climbing, jogging, senam, berburu foto, hingga membeli bibit tanaman langsung di lokasi.
