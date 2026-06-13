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Leni Setya Wati
Minggu, 14 Juni 2026 | 06.36 WIB

10 Rekomendasi Wisata Alam Tersembunyi di Bandung yang Wajib Dikunjungi untuk Healing dan Petualangan

Ilustrasi wisata alam tersembunyi di Bandung (Instagram @nabiel_2) - Image

Ilustrasi wisata alam tersembunyi di Bandung (Instagram @nabiel_2)

JawaPos.com - Bandung tidak hanya terkenal dengan kuliner dan udara sejuknya, tetapi juga memiliki banyak destinasi wisata alam yang menyimpan pesona luar biasa.

Mulai dari kawasan hutan yang asri, bukit dengan panorama matahari terbit, hingga kolam alami yang dikelilingi tebing batu eksotis, semuanya bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu liburan.

Jika kamu sedang mencari tempat healing sekaligus menikmati keindahan alam Jawa Barat, berikut rekomendasi wisata alam tersembunyi di Bandung seperti dilansir dari laman Traveloka dan Klook.

1. Kawah Putih Ciwidey

Kawah Putih menjadi salah satu ikon wisata alam Bandung yang selalu menarik perhatian wisatawan.

Kawah vulkanik ini memiliki warna air yang dapat berubah-ubah, mulai dari putih hingga hijau kebiruan, menciptakan pemandangan yang unik dan fotogenik.

Berlokasi di kawasan Rancabali, Kabupaten Bandung, tempat wisata ini dapat ditempuh sekitar satu setengah jam dari pusat kota.

Selain menikmati panorama kawah, pengunjung juga dapat berburu foto Instagramable atau menikmati momen matahari terbit yang memukau.

2. Hutan Kota Babakan Siliwangi

Bagi yang ingin menikmati suasana alam tanpa harus menempuh perjalanan jauh, Hutan Kota Babakan Siliwangi bisa menjadi pilihan terbaik.

Editor: Hanny Suwindari
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