9 Ide Kegiatan Saat Liburan Cuti Bersama Idul Adha, dari Wisata Alam sampai Kuliner Jalanan

JawaPos.com – Idul Adha menghadirkan momen liburan dan cuti bersama yang sayang untuk dilewatkan begitu saja.

Ada banyak ide kegiatan yang bisa dilakukan bersama keluarga, mulai dari yang sederhana di rumah hingga perjalanan ke luar kota.

Tidak semua kegiatan membutuhkan anggaran besar untuk bisa menciptakan kenangan yang berkesan.

Dilansir dari laman Tokopedia dan My Love Bedcover pada Rabu (27/5), berikut sembilan ide kegiatan mengisi liburan cuti bersama saat Idul Adha.

1. Masak bersama keluarga

Memasak bersama setelah salat Ied menjadi aktivitas yang menyenangkan sekaligus mempererat kebersamaan keluarga.

Daging kurban bisa diolah menjadi berbagai hidangan seperti gulai, kari, sop, rendang, hingga sate yang dibakar bersama di halaman rumah.

Setiap anggota keluarga bisa dilibatkan dengan tugas masing-masing sesuai kemampuan, mulai dari memotong bahan hingga mengolah daging.

2. Piknik santai di halaman atau teras rumah