Tak Harus Pakai Barang Mewah, 6 Gaya Hidup Ini Bikin Anda Terlihat Berkelas

ilustrasi wanita kelas atas di café. (Freepik)

JawaPos.com – Kesan berkelas sering kali dianggap identik dengan barang mahal, kendaraan mewah, atau pakaian dari merek ternama. Padahal, kesan tersebut tidak selalu muncul dari apa yang terlihat mencolok.

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang justru dapat memancarkan kesan elegan melalui berbagai kebiasaan sederhana. Cara berpakaian, berbicara, memperlakukan orang lain, hingga menjaga kesehatan dapat membentuk citra tersebut tanpa harus menunjukkan kekayaan secara terang-terangan.

Dilansir dari Geediting, berikut enam pilihan gaya hidup yang secara tidak langsung dapat memberikan kesan berkelas.

1. Lebih memilih pengalaman daripada menumpuk barang

Cara seseorang menggunakan waktu dan uang dapat mencerminkan prioritas dalam hidupnya. Sebagian orang memilih tidak terus-menerus mengejar barang terbaru, melainkan mengalokasikan sumber daya untuk pengalaman yang dianggap bermakna.

Perjalanan, menikmati pertunjukan, mengikuti kegiatan tertentu, atau sekadar menghabiskan waktu berkualitas bersama orang terdekat dapat memberikan pengalaman yang bertahan lebih lama daripada kepemilikan sebuah benda.

2. Memilih pakaian sederhana dengan kualitas yang baik

Tampilan elegan tidak selalu membutuhkan logo besar atau merek yang mudah dikenali. Pakaian dengan potongan yang sesuai, warna yang mudah dipadukan, serta bahan yang nyaman dan tahan lama justru dapat menciptakan kesan yang lebih rapi.

Gaya klasik dan sederhana juga cenderung tidak cepat terpengaruh perubahan tren. Kuncinya bukan pada seberapa mahal pakaian tersebut, melainkan bagaimana seseorang memilih dan memadukannya.

3. Berkomunikasi dengan tenang dan percaya diri

Cara berbicara dapat memberikan kesan tertentu dalam sebuah interaksi. Seseorang yang mampu menyampaikan gagasan dengan jelas, menjaga volume suara, dan tidak terburu-buru ketika berbicara biasanya terlihat lebih tenang.

Kepercayaan diri juga tidak harus ditunjukkan dengan mendominasi percakapan. Mendengarkan orang lain dan memberikan respons secara tepat dapat membuat komunikasi terasa lebih nyaman dan berwibawa.

4. Menunjukkan etika ketika berada di meja makan