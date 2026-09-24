BPJPH Ungkap Halal Sudah Jadi Gaya Hidup Generasi Z

JawaPos.com - Halal sudah menjadi gaya hidup di kalangan generasi milenial dan generasi Z.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengupayakan generasi muda menjadi motor inovasi dan penguatan industri halal nasional agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah, serta berdaya saing di pasar global.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Emmy Suryandari menyampaikan, pengembangan industri halal tidak cukup dimaknai sebatas pemenuhan sertifikasi.

Tapi menurut dia, harus menjadi bagian dari peningkatan kualitas, keamanan, inovasi, keberlanjutan, dan daya saing produk.

”Halal bukan sekadar baseline compliance. Produk halal juga harus memberikan jaminan keamanan, higienitas, dan kualitas tinggi. Halal dapat menjadi nilai tambah dan meningkatkan daya saing karena menjadi bagian dari value proposition dan branding produk di pasar internasional,” ungkap Emmy Suryandari dilansir dari Antara.

Oleh arena itu, Kemenperin mendorong mahasiswa mulai berkontribusi melalui riset, prototipe, proyek kampus, produk sederhana, maupun kolaborasi.

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Menurut Emmy, inovasi dapat dimulai dari persoalan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.

”Masa depan industri Indonesia tidak cukup hanya kita tunggu. Masa depan itu harus kita bentuk bersama. Mahasiswa tidak harus menunggu suatu hari nanti untuk menjadi bagian dari perubahan. Mulailah dari kampus, dari bidang yang dikuasai, dan dari masalah yang paling dekat dengan kehidupan kita,” ucap Emmy.