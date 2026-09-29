Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 29 September 2026 | 23.49 WIB

Harga Bahan Makanan Naik, Begini 5 Tips Menata Stok agar Tetap Efisien dan Terlihat Penuh

Ilustrasi menata kulkas/Magnific - Image

Ilustrasi menata kulkas/Magnific

JawaPos.com-Kulkas tidak hanya berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan makanan siap saji, tetapi juga membantu menjaga kesegaran serta kualitas bahan pangan agar bisa digunakan lebih lama.

Penataan bahan pangan di dalam kulkas perlu diperhatikan agar tidak mudah rusak, sekaligus menciptakan ruang simpan yang lebih rapi, terorganisir, dan nyaman dipandang.

Terlebih, jika harga bahan pokok sedang mengalami kenaikan, mengatur pengeluaran untuk kebutuhan harian menjadi penting agar anggaran belanja terkendali.

Selain menghemat anggaran, penataan kulkas yang tepat juga dapat membuat ruang penyimpanan terlihat lebih penuh meskipun jumlah makanan yang anda beli tidak terlalu banyak.

Dengan demikian, setiap sudut kulkas dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa membuat bahan makanan menumpuk pada satu tempat.

Bahan makanan sebaiknya ditata berdasarkan jenis dan bukan sekedar diletakkan begitu saja. 

Ternayata ada ada sejumlah trik sederhana yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan kapasitas kulkas. Melansir informasi dari laman polytron.co.id dan pastisania.com pada (29/9) berikut tips menata isi kulkas supaya terlihat lebih penuh sekaligus efisien.  

Sebelum berbelanja, periksa terlebih dahulu persediaan bahan makanan di dalam kulkas untuk mengetahui kebutuhan yang sudah habis atau yang perlu ditambah. Sehingga, saat anda memutuskan untuk berbelanja uang bisa teralokasikan lebih terarah dan menghindari pembelian bahan makanan yang sebenarnya tidak diperlukan. Cara ini membantu memastikan kebutuhan harian tetap terpenuhi tanpa mengeluarkan biaya berlebih.

Salah satu cara untuk menjaga kualitas bahan makanan adalah dengan menerapkan sistem FIFO (First in, First Out) atau bahan yang pertama masuk harus menjadi yang pertama digunakan. Contohnya saat membeli bahan makanan baru, anda perlu meletakkan stok lama di bagian depan agar lebih mudah dijangkau dan segera dikonsumsi. Sementara itu, bahan makanan yang baru dibeli dapat disimpan di bagian belakang. Sehingga, bahan makanan tidak menumpuk terlalu lama dan risiko kerusakan bahan pangan dapat dihindari.

Penataan di dalam kulkas dapat disesuaikan dengan jenis bahan, kondisi fisik, serta frekuensi penggunaan. Anda bisa menyortir bahan makanan yang sudah kadaluarsa, membusuk, atau tidak layak konsumsi untuk dibuang. Selanjutnya, letakkan bahan pangan yang sering digunakan di rak bagian depan atau area yang mudah dijangkau. Penataan ini akan memudahkan anda mengambil bahan makanan sekaligus menjaga isi kulkas tetap rapi dan terorganisir. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jika Kamu Ingin Meningkatkan Kualitas Tidur Tanpa Obat-obatan, Lakukan 7 Cara Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Kamu Ingin Meningkatkan Kualitas Tidur Tanpa Obat-obatan, Lakukan 7 Cara Ini Menurut Psikologi

Selasa, 29 September 2026 | 23.46 WIB

Jika Kamu Ingin Atasan Mengeluarkan Potensi Terbaikmu, Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Kamu Ingin Atasan Mengeluarkan Potensi Terbaikmu, Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

Selasa, 29 September 2026 | 22.43 WIB

Tak Perlu Ribet, 6 Cara Alami Ini Bisa Membantu Mengurangi Bau Mulut - Image
Lifestyle

Tak Perlu Ribet, 6 Cara Alami Ini Bisa Membantu Mengurangi Bau Mulut

Selasa, 29 September 2026 | 04.06 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore