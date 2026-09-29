Harga Bahan Makanan Naik, Begini 5 Tips Menata Stok agar Tetap Efisien dan Terlihat Penuh

JawaPos.com-Kulkas tidak hanya berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan makanan siap saji, tetapi juga membantu menjaga kesegaran serta kualitas bahan pangan agar bisa digunakan lebih lama.

Penataan bahan pangan di dalam kulkas perlu diperhatikan agar tidak mudah rusak, sekaligus menciptakan ruang simpan yang lebih rapi, terorganisir, dan nyaman dipandang.

Terlebih, jika harga bahan pokok sedang mengalami kenaikan, mengatur pengeluaran untuk kebutuhan harian menjadi penting agar anggaran belanja terkendali.

Selain menghemat anggaran, penataan kulkas yang tepat juga dapat membuat ruang penyimpanan terlihat lebih penuh meskipun jumlah makanan yang anda beli tidak terlalu banyak.

Dengan demikian, setiap sudut kulkas dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa membuat bahan makanan menumpuk pada satu tempat.

Bahan makanan sebaiknya ditata berdasarkan jenis dan bukan sekedar diletakkan begitu saja.

Ternayata ada ada sejumlah trik sederhana yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan kapasitas kulkas. Melansir informasi dari laman polytron.co.id dan pastisania.com pada (29/9) berikut tips menata isi kulkas supaya terlihat lebih penuh sekaligus efisien.

Buat daftar belanja

Sebelum berbelanja, periksa terlebih dahulu persediaan bahan makanan di dalam kulkas untuk mengetahui kebutuhan yang sudah habis atau yang perlu ditambah. Sehingga, saat anda memutuskan untuk berbelanja uang bisa teralokasikan lebih terarah dan menghindari pembelian bahan makanan yang sebenarnya tidak diperlukan. Cara ini membantu memastikan kebutuhan harian tetap terpenuhi tanpa mengeluarkan biaya berlebih.

Organisasi barang dengan sistem FIFO

Salah satu cara untuk menjaga kualitas bahan makanan adalah dengan menerapkan sistem FIFO (First in, First Out) atau bahan yang pertama masuk harus menjadi yang pertama digunakan. Contohnya saat membeli bahan makanan baru, anda perlu meletakkan stok lama di bagian depan agar lebih mudah dijangkau dan segera dikonsumsi. Sementara itu, bahan makanan yang baru dibeli dapat disimpan di bagian belakang. Sehingga, bahan makanan tidak menumpuk terlalu lama dan risiko kerusakan bahan pangan dapat dihindari.

Tata dengan tepat