Jika Kamu Ingin Meningkatkan Kualitas Tidur Tanpa Obat-obatan, Lakukan 7 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang meningkatkan kualitas tidur / foto: Magnific/benzoix

JawaPos.com - Tidur sering dianggap sebagai sesuatu yang akan terjadi dengan sendirinya. Kita berbaring, memejamkan mata, lalu berharap tubuh segera tertidur.

Namun, bagi sebagian orang, tidur justru menjadi aktivitas yang penuh tekanan.



Semakin ingin cepat tidur, semakin sulit memejamkan mata. Semakin khawatir besok akan mengantuk, semakin aktif pikiran bekerja. Akhirnya, tempat tidur yang seharusnya menjadi tempat beristirahat berubah menjadi tempat untuk berpikir, mengkhawatirkan pekerjaan, memeriksa ponsel, atau menghitung berapa jam lagi sebelum alarm berbunyi.



Menariknya, psikologi melihat tidur bukan hanya sebagai persoalan tubuh, tetapi juga berkaitan erat dengan pikiran, emosi, kebiasaan, dan lingkungan.



Karena itu, meningkatkan kualitas tidur tidak selalu harus dimulai dari obat-obatan. Ada berbagai pendekatan perilaku dan psikologis yang dapat membantu membangun kembali hubungan yang lebih sehat dengan tidur.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (28/9), terdapat 7 cara yang dapat kamu coba jika ingin meningkatkan kualitas tidur tanpa obat-obatan.



1. Jangan Memaksa Diri untuk Tidur



Salah satu paradoks tidur adalah semakin keras kita mencoba untuk tidur, terkadang semakin sulit tidur itu datang.



Ketika seseorang berbaring sambil berpikir, “Aku harus tidur sekarang,” tubuh dan pikirannya justru bisa menjadi lebih waspada.



Kemudian muncul serangkaian pikiran:



"Kenapa aku belum tidur?"



"Besok aku harus bangun pagi."



"Kalau malam ini kurang tidur, besok pasti kacau."



"Aku sudah kehilangan satu jam."



Pikiran-pikiran tersebut menciptakan tekanan psikologis.



Dalam psikologi, kondisi seperti ini dapat berkaitan dengan arousal, yaitu keadaan ketika tubuh dan pikiran berada dalam kondisi terlalu aktif untuk memasuki keadaan tidur.



Karena itu, salah satu prinsip penting dalam pendekatan psikologis terhadap masalah tidur adalah mengurangi perjuangan untuk tidur.



Jika kamu sudah berbaring cukup lama tetapi justru semakin gelisah, kamu dapat bangun sebentar dan melakukan aktivitas yang tenang dalam pencahayaan redup. Misalnya, membaca buku fisik atau melakukan aktivitas santai lainnya.



Kembali ke tempat tidur ketika mulai merasa mengantuk.



Tujuannya bukan untuk "mengalah" terhadap tidur, melainkan mengurangi asosiasi antara tempat tidur dan rasa frustrasi.



Mengapa ini penting?



Otak belajar melalui asosiasi.



Jika setiap malam tempat tidur menjadi tempat untuk cemas, berpikir berlebihan, dan frustrasi, otak dapat mulai menghubungkan tempat tidur dengan keadaan terjaga.



Sebaliknya, kamu ingin membangun kembali asosiasi:



tempat tidur → rileks → mengantuk → tidur.



Jadi, jangan menjadikan tidur sebagai ujian yang harus kamu menangkan setiap malam.



2. Bangun pada Waktu yang Konsisten



Banyak orang berfokus pada jam berapa mereka pergi tidur.



Padahal, waktu bangun juga sangat penting dalam membentuk pola tidur.



Misalnya, hari Senin kamu bangun pukul 06.00, tetapi pada akhir pekan kamu tidur sampai pukul 10.00 atau 11.00.



Perbedaan yang besar ini dapat membuat jadwal tidur menjadi tidak konsisten.



Dari perspektif psikologi perilaku dan ilmu tidur, konsistensi membantu tubuh membangun pola yang lebih dapat diprediksi.



Cobalah menentukan waktu bangun yang relatif tetap setiap hari, termasuk akhir pekan.



Tidak harus sempurna hingga hitungan menit.



Yang lebih penting adalah memiliki ritme yang konsisten.



Misalnya:



Senin: 06.30

Selasa: 06.30

Rabu: 06.30

Kamis: 06.30

Jumat: 06.30

Sabtu: 07.00

Minggu: 07.00



Dengan pola seperti ini, tubuh mendapatkan sinyal waktu yang lebih teratur.



Jangan langsung mengubah semuanya



Jika selama ini kamu terbiasa bangun pukul 09.00 dan ingin beralih menjadi pukul 06.00, perubahan tiga jam sekaligus mungkin terasa berat.



Lebih realistis jika kamu menggesernya secara bertahap.



Kuncinya adalah konsistensi, bukan kesempurnaan.



3. Buat Rutinitas "Penutup Hari"



Otak manusia menyukai pola.



Jika setiap malam kamu melakukan aktivitas yang sama sebelum tidur, aktivitas tersebut dapat menjadi semacam sinyal psikologis bahwa hari sudah selesai dan waktunya beristirahat.



Rutinitas ini bisa berlangsung sekitar 30–60 menit sebelum tidur.



Misalnya:



21.30 — berhenti bekerja

21.35 — merapikan kamar

21.45 — mandi air hangat

22.00 — membaca buku

22.20 — latihan pernapasan

22.30 — tidur



Tidak perlu mengikuti jadwal tersebut secara persis.



Yang penting adalah menciptakan transisi dari aktivitas tinggi menuju keadaan tenang.



Masalah yang sering terjadi adalah seseorang bekerja sampai larut, kemudian langsung mencoba tidur.



Secara fisik mungkin sudah lelah.



Tetapi secara mental, otaknya masih berada dalam "mode kerja".



Pikiran tentang email, pekerjaan besok, percakapan yang terjadi siang tadi, atau berbagai masalah yang belum selesai masih berputar.



Rutinitas sebelum tidur memberikan kesempatan kepada otak untuk melakukan perlambatan secara bertahap.



Buat ritual yang sederhana



Kamu tidak membutuhkan rutinitas mahal.



Tidak harus membeli aromaterapi, perangkat tidur, atau berbagai produk khusus.



Hal sederhana seperti:



mematikan lampu terang,

menjauhkan ponsel,

membaca buku,

melakukan peregangan ringan,

mandi,

menulis jurnal,

mendengarkan musik yang menenangkan,



dapat menjadi bagian dari ritual malam.



Yang terpenting adalah dilakukan secara konsisten.



4. Berhenti Membawa Masalah ke Tempat Tidur



Salah satu penyebab seseorang sulit tidur adalah pikiran yang tidak selesai.



Ketika lampu dimatikan, justru muncul berbagai pertanyaan:



"Bagaimana kalau besok gagal?"



"Bagaimana pekerjaan itu nanti?"



"Kenapa tadi aku mengatakan hal tersebut?"



"Bagaimana dengan masalah keuangan?"



"Apa yang harus aku lakukan minggu depan?"



Jika kamu sering mengalami hal seperti ini, cobalah melakukan brain dump sebelum tidur.



Ambil kertas atau buku catatan.



Tuliskan semua hal yang sedang memenuhi pikiranmu.



Tidak perlu membuat tulisan indah.



Contohnya:



Besok harus mengirim email kepada Andi.

Membayar tagihan.

Membeli kebutuhan rumah.

Menyelesaikan laporan.

Membicarakan masalah dengan pasangan.



Setelah itu, buat dua kolom:



Bisa dilakukan besok



dan



Tidak bisa dikendalikan sekarang.



Tujuannya bukan menyelesaikan seluruh masalah sebelum tidur.



Tujuannya adalah memberi pesan kepada otak:



"Aku sudah mencatatnya. Aku tidak perlu terus mengingatnya malam ini."



5. Ubah Cara Berpikir tentang Tidur



Ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pendekatan psikologis.



Terkadang masalah tidur tidak hanya berasal dari kurang tidur, tetapi juga dari keyakinan dan pikiran kita mengenai tidur.



Misalnya seseorang berpikir:



"Kalau aku tidak tidur 8 jam, besok pasti tidak bisa melakukan apa-apa."



Atau:



"Aku harus segera tidur. Kalau tidak, besok akan menjadi bencana."



Pikiran seperti ini dapat meningkatkan kecemasan.



Kecemasan kemudian membuat tubuh semakin waspada.



Dan keadaan waspada membuat tidur semakin sulit.



Terbentuklah sebuah lingkaran:



khawatir tidak bisa tidur → semakin tegang → semakin sulit tidur → semakin khawatir.



Salah satu strategi psikologis adalah menantang pikiran tersebut.



Alih-alih:



"Aku harus tidur sekarang."



Cobalah:



"Aku tidak harus memaksa tidur. Aku hanya perlu beristirahat dan membiarkan tubuh melakukan prosesnya."



Alih-alih:



"Besok pasti hancur kalau aku kurang tidur."



Cobalah:



"Kurang tidur mungkin membuat besok lebih berat, tetapi aku tetap bisa menjalani hari."



Perubahan kalimat sederhana seperti ini dapat mengurangi tekanan psikologis yang kamu berikan kepada diri sendiri.



6. Jadikan Kamar sebagai Tempat untuk Tidur, Bukan Tempat untuk Terjaga



Bayangkan jika setiap kali masuk ke kamar kamu melakukan berbagai aktivitas:



bekerja,

bermain game,

menonton video,

makan,

scrolling media sosial,

menelepon,

belajar,

kemudian baru mencoba tidur.



Otak akhirnya mendapatkan banyak asosiasi terhadap kamar dan tempat tidur.



Padahal, salah satu prinsip penting dalam pendekatan perilaku terhadap insomnia adalah stimulus control.



Secara sederhana, konsep ini bertujuan membuat otak kembali memahami bahwa:



tempat tidur = tidur dan relaksasi.



Karena itu, sebisa mungkin hindari menggunakan tempat tidur untuk aktivitas yang membuatmu terlalu aktif secara mental.



Jika memungkinkan:



Gunakan tempat tidur terutama untuk tidur.



Kalau kamu bekerja dari rumah, misalnya, usahakan tidak bekerja sambil duduk di tempat tidur.



Kalau ingin menonton film atau menggunakan laptop, lakukan di tempat lain.



Dengan demikian, ketika akhirnya kamu masuk ke tempat tidur, lingkungan tersebut lebih kuat diasosiasikan dengan waktu istirahat.



7. Jangan Abaikan Cahaya, Aktivitas Fisik, dan Kebiasaan di Siang Hari



Kualitas tidur malam sebenarnya juga dipengaruhi oleh apa yang kamu lakukan sepanjang hari.



Salah satu hal yang sering terlupakan adalah paparan cahaya.



Cahaya merupakan salah satu sinyal penting yang membantu tubuh mengatur ritme sirkadian.



Karena itu, mendapatkan paparan cahaya alami pada pagi atau siang hari dapat menjadi bagian dari kebiasaan yang mendukung pola tidur yang teratur.



Aktivitas fisik juga dapat membantu.



Kamu tidak harus melakukan olahraga berat.



Berjalan kaki, bersepeda santai, atau melakukan aktivitas fisik secara rutin sudah dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang mendukung tidur.



Namun, perhatikan juga apa yang terjadi menjelang waktu tidur.



Jika aktivitas yang dilakukan terlalu merangsang atau membuat tubuh sangat aktif, mungkin lebih baik memberikan waktu bagi tubuh untuk kembali tenang sebelum mencoba tidur.



Hal yang sama berlaku untuk konsumsi kafein.



Jika kamu sensitif terhadap kafein, mengonsumsinya terlalu dekat dengan waktu tidur dapat mengganggu kemampuan untuk tertidur.



Jadi, memperbaiki tidur bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan pada pukul 22.00, tetapi juga tentang bagaimana kamu menjalani hari sejak pagi.



Mengapa Pendekatan Psikologi Bisa Membantu?



Tidur bukan sekadar kondisi ketika tubuh kehabisan energi.



Tidur juga berkaitan dengan perilaku yang dipelajari.



Bayangkan seseorang yang selama berbulan-bulan selalu menggunakan ponsel di tempat tidur.



Setiap malam ia masuk kamar, berbaring, kemudian membuka media sosial selama satu jam.



Lama-kelamaan, otak dapat belajar bahwa masuk ke tempat tidur berarti waktunya membuka ponsel.



Demikian pula sebaliknya.



Jika seseorang membangun rutinitas yang konsisten, mengurangi stimulasi sebelum tidur, menggunakan tempat tidur terutama untuk tidur, dan tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap dirinya sendiri, ia dapat perlahan membangun asosiasi yang berbeda.



Inilah mengapa pendekatan seperti Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia (CBT-I) banyak digunakan untuk menangani insomnia.



CBT-I menggabungkan berbagai strategi psikologis dan perilaku untuk membantu mengubah pola pikir serta kebiasaan yang mempertahankan masalah tidur.



Jadi, meningkatkan kualitas tidur bukan hanya soal mencari cara agar tubuh "pingsan" karena lelah.



Yang juga penting adalah menciptakan kondisi psikologis dan perilaku yang mendukung tidur.



Jangan Mengejar "Tidur Sempurna"



Ada satu kesalahan lain yang cukup umum.



Seseorang membaca berbagai tips tidur, kemudian mencoba melakukan semuanya sekaligus.



Harus tidur pukul tertentu.



Harus bangun pukul tertentu.



Tidak boleh melihat layar.



Harus meditasi.



Harus olahraga.



Harus makan pada jam tertentu.



Harus mendapatkan jumlah jam tidur tertentu.



Akhirnya, tidur yang seharusnya menjadi proses alami justru berubah menjadi proyek yang penuh aturan.



Ironisnya, tekanan untuk mendapatkan tidur yang "sempurna" dapat membuat seseorang semakin cemas ketika tidurnya tidak sesuai harapan.



Karena itu, fokuslah pada kebiasaan yang konsisten, bukan kesempurnaan.



Jika suatu malam kamu tidur lebih larut, jangan langsung menyimpulkan bahwa semua usahamu gagal.



Kembalilah ke rutinitas pada malam berikutnya.



Perubahan kualitas tidur biasanya lebih masuk akal jika dilihat sebagai proses, bukan hasil satu malam.



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Perubahan kebiasaan dapat membantu banyak orang, tetapi tidak semua masalah tidur bisa diselesaikan hanya dengan memperbaiki rutinitas.



Jika masalah tidur berlangsung terus-menerus, sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, atau disertai gejala tertentu seperti mendengkur keras, terbangun dengan sensasi tersedak atau kehabisan napas, rasa kantuk ekstrem di siang hari, atau keluhan lain yang mengkhawatirkan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter atau profesional kesehatan.



Begitu pula jika kamu sudah mencoba memperbaiki kebiasaan tidur tetapi masalah tetap berlangsung.



Pendekatan psikologis seperti CBT-I dapat menjadi salah satu pilihan yang dapat didiskusikan dengan tenaga profesional.



Yang penting, jangan menganggap kesulitan tidur sebagai sesuatu yang harus selalu kamu tanggung sendirian.



Kesimpulan



Meningkatkan kualitas tidur tanpa obat-obatan bukan berarti mencari satu trik ajaib yang membuatmu langsung tertidur.



Justru, psikologi menunjukkan pentingnya melihat tidur sebagai bagian dari hubungan antara pikiran, perilaku, emosi, dan lingkungan.



Jika kamu ingin mulai dari hal sederhana, cobalah tujuh langkah berikut:



Jangan memaksa diri untuk tidur.

Bangun pada waktu yang relatif konsisten.

Buat rutinitas untuk menutup hari.

Keluarkan kekhawatiran dari kepala sebelum tidur dengan menuliskannya.

Ubah pikiran yang membuat tidur terasa seperti sebuah kewajiban.

Jadikan tempat tidur terutama sebagai tempat untuk tidur.

Perhatikan kebiasaan di siang hari, termasuk cahaya, aktivitas fisik, dan kafein.



Pada akhirnya, tujuan utamanya bukan membuatmu "memaksa" tubuh untuk tidur.



Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang membuat tidur menjadi lebih mudah terjadi secara alami.



Dan mungkin perubahan terpenting adalah berhenti melihat satu malam yang buruk sebagai sebuah kegagalan.



