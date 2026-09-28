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Cicilia Margarettha
Selasa, 29 September 2026 | 00.31 WIB

Sering Lupa Hal Kecil? Trik Sederhana Ini Ampuh Pertajam Daya Ingat dan Ubah Hidup Anda!

ilustrasi trik sederhana dan latihan otak. (Pexels) - Image

ilustrasi trik sederhana dan latihan otak. (Pexels)

JawaPos.com - Lupa menaruh kunci kendaraan, lupa nama seseorang yang baru disapa, atau lupa alasan masuk ke suatu ruangan merupakan pengalaman menjengkelkan yang sering dialami banyak orang.

Di tengah tingginya beban informasi dan aktivitas harian yang padat, penurunan daya ingat jangka pendek kerap terjadi bahkan pada usia muda.

Kebiasaan sering lupa ini bukan berarti Anda mengalami demensia, melainkan indikasi bahwa otak membutuhkan stimulasi dan teknik pengorganisasian informasi yang lebih baik.

Melansir dari laman The Ohio State University pada Senin (28/09), kemampuan mengingat dapat ditingkatkan secara signifikan melalui teknik pemrosesan informasi yang tepat dan perubahan gaya hidup harian.

Daya ingat bekerja melalui tiga tahapan utama, penyandian (encoding), penyimpanan (storage), dan pemanggilan kembali (retrieval).

Dalam studi neurosains menunjukkan bahwa latihan kognitif, dan memanipulasi cara memproses informasi seperti pengelompokan dan visualisasi, mampu memperkuat koneksi sinaptik di area hipokampus otak.

Pendekatan neuroplastisitas ini terbukti secara klinis meningkatkan daya ingat kerja (working memory), memperpanjang rentang fokus, serta meningkatkan efikasi diri dan produktivitas harian secara nyata.

Berikut adalah beberapa trik sederhana dan efektif untuk mempertajam daya ingatan Anda:

Editor: Novia Tri Astuti
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