Tips Meningkatkan Daya Ingat dan Fokus untuk Memperbaiki Kualitas Hidup

ilustrasi menjaga fungsi kognitif otak dengan kegiatan sederhana./pexels.com
JawaPos.com - Di tengah pesatnya arus informasi dan tuntutan aktivitas harian yang tinggi, menjaga fungsi kognitif seperti daya ingat dan fokus menjadi tantangan tersendiri.
Menurunnya tingkat konsentrasi seringkali dipicu oleh gaya hidup yang kurang seimbang, kelelahan mental, serta penumpukan beban stres harian.
Memperbaiki performa otak tidak hanya berdampak pada produktivitas kerja, tetapi juga memegang peranan kunci dalam meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.
Melansir dari laman The Ohio State University pada Jumat (28/08), memelihara kesehatan sistem saraf dan fungsi kognitif dapat dilakukan melalui penerapan kebiasaan harian yang terstruktur dan berkelanjutan.
Secara ilmiah, kemampuan otak untuk terus beradaptasi dan membentuk koneksi saraf baru, yang dikenal sebagai plastisitas otak (neuroplasticity) yang dipengaruhi oleh stimulasi mental dan pola hidup sehat.
Dalam Journal of Applied Psychology, menunjukkan intervensi gaya hidup, olahraga teratur, konsumsi nutrisi seimbang, secara signifikan meningkatkan fungsi eksekutif otak, memperkuat memori kerja, memperlambat penurunan fungsi kognitif akibat penuaan.
Berikut adalah sejumlah tips praktis dan efektif untuk meningkatkan daya ingat serta fokus dalam kehidupan sehari-hari:
1. Rutin melakukan aktivitas fisik
Olahraga teratur seperti berjalan cepat, bersepeda, atau berenang membantu meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak.
Pasokan oksigen yang optimal menstimulasi pelepasan faktor neurotropik yang mendukung pertumbuhan sel-sel otak baru.
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Jawa Pos
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