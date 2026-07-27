Jangan Langsung Salahkan Daya Ingat, Ini Alasan Psikologis Mengapa Ada Wajah yang Sulit Sekali Dilupakan

Ilustrasi seseorang yang berusaha mengingat wajah orang yang baru ditemuinya. (Magnific)

JawaPos.com — Pernah bertemu seseorang yang baru dikenal beberapa menit, tetapi wajahnya terus teringat selama berhari-hari? Di sisi lain, ada pula orang yang baru saja diajak berkenalan, namun wajah dan namanya langsung menghilang dari ingatan.

Fenomena ini ternyata bukan sekadar soal daya ingat yang baik atau buruk. Otak manusia memang tidak memperlakukan semua wajah dengan cara yang sama.

Dalam hitungan detik, otak akan memutuskan apakah sebuah wajah layak disimpan sebagai memori penting atau cukup dianggap sebagai informasi biasa. Proses ini berlangsung secara otomatis tanpa disadari.

Psikologi menjelaskan bahwa ada sejumlah mekanisme kognitif yang membuat sebagian wajah lebih mudah melekat di ingatan dibandingkan wajah lainnya. Mulai dari ciri fisik yang unik, ekspresi yang tidak biasa, hingga pengalaman masa lalu yang memengaruhi cara otak mengenali seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Psych2Go, Senin (27/7), kemampuan mengingat wajah dipengaruhi oleh cara otak memproses informasi visual, tingkat keunikan wajah yang dilihat, serta pengalaman pribadi yang tersimpan di alam bawah sadar.

1. Otak memiliki ‘sistem khusus’ untuk mengenali wajah

Salah satu bagian otak yang berperan penting dalam mengenali wajah adalah fusiform gyrus. Area ini bekerja layaknya sistem pengarsipan yang dengan cepat mengelompokkan setiap wajah yang ditemui.