Daya Ingat dan Fokus Makin Terjaga, 5 Makanan Ini Baik untuk Kesehatan Otak

ilustrasi orang makan cokelat hitam. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Seiring bertambahnya usia, kemampuan kognitif seseorang dapat mengalami perubahan. Namun, menjaga pola hidup sehat, termasuk memperhatikan asupan makanan, dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung kesehatan otak.
Otak membutuhkan beragam nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Asupan yang kaya lemak sehat, antioksidan, vitamin, dan senyawa alami tertentu dapat membantu menjaga fungsi kognitif, daya ingat, serta kemampuan berkonsentrasi.
Karena itu, memasukkan makanan bergizi ke dalam menu sehari-hari menjadi salah satu langkah sederhana untuk menjaga kesehatan otak dalam jangka panjang.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima jenis makanan yang dapat menjadi pilihan untuk mendukung fungsi otak, daya ingat, dan konsentrasi.
1. Kacang kenari
Kacang kenari termasuk salah satu sumber makanan yang kaya nutrisi penting untuk otak. Di dalamnya terdapat asam lemak omega-3 serta berbagai senyawa antioksidan.
Kandungan tersebut dapat membantu menunjang fungsi kognitif dan menjaga kemampuan otak dalam menjalankan berbagai tugas, termasuk mengingat informasi dan memecahkan masalah.
Mengonsumsi kenari sebagai bagian dari pola makan seimbang juga dapat menjadi pilihan camilan bergizi untuk mendukung kesehatan otak seiring bertambahnya usia.
2. Buah beri
Berbagai jenis buah beri, seperti blueberry, stroberi, dan rasberi, mengandung antioksidan serta flavonoid yang bermanfaat bagi tubuh.
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Jawa Pos
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