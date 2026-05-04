Rian Alfianto
Selasa, 5 Mei 2026 | 01.40 WIB

Tips Hindari Produk Kesehatan dan Kosmetik Palsu: Jangan Tergiur Diskon Besar Tanpa Cek Keaslian

Ilustrasi belanja produk personal care secara daring. (Istimewa)

JawaPos.com–Meningkatnya tren belanja produk kecantikan dan kesehatan membuat pasar semakin ramai, termasuk oleh produk palsu yang sulit dibedakan dari aslinya. Di tengah maraknya promo besar dan diskon hingga puluhan persen, konsumen perlu lebih waspada agar tidak terjebak membeli barang yang justru berisiko bagi kesehatan.

Produk skincare, suplemen, hingga kosmetik ilegal kini banyak beredar melalui berbagai kanal, terutama online. Tanpa ketelitian, konsumen bisa tergoda harga murah tanpa menyadari potensi bahaya di baliknya.

Berikut beberapa tips penting agar terhindar dari produk palsu

1. Cek Izin Edar Resmi

Pastikan produk memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Nomor registrasi biasanya tertera di kemasan dan bisa dicek langsung melalui situs resmi BPOM.

2. Perhatikan Kemasan dan Detail Produk

Produk asli umumnya memiliki kemasan rapi, tidak mudah rusak, dan informasi lengkap. Waspadai tulisan typo atau buram, warna kemasan berbeda dan tidak ada tanggal kedaluwarsa.

3. Hindari Harga yang Terlalu Murah

Jika harga jauh di bawah pasaran, patut dicurigai. Produk palsu sering dijual dengan iming-iming diskon besar untuk menarik perhatian.

4. Beli di Toko atau Platform Terpercaya

