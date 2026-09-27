Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 28 September 2026 | 06.06 WIB

Jangan Disepelekan, 9 Jenis Makanan Ini Bisa Bikin Perut Tidak Nyaman

Ilustrasi orang yang sakit perut./Freepik. - Image

Ilustrasi orang yang sakit perut./Freepik.

JawaPos.com – Rasa tidak nyaman pada perut bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kembung, begah, mulas, banyak gas, hingga sensasi panas akibat asam lambung. Kondisi tersebut tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.

Pemicunya pun tidak selalu sama pada setiap orang. Namun, beberapa jenis makanan dan minuman diketahui lebih berpotensi menimbulkan gangguan pencernaan, terutama bagi orang yang memiliki sensitivitas tertentu.

Mengetahui jenis makanan yang mungkin menjadi pemicu dapat membantu seseorang lebih memahami respons tubuh setelah makan. Dengan begitu, pola makan bisa disesuaikan untuk mengurangi munculnya keluhan pencernaan.

Dilansir dari English Jagran, terdapat sembilan jenis makanan dan minuman yang dapat memicu sakit perut, kembung, maupun gangguan pencernaan pada sebagian orang. Berikut daftarnya:

1. Makanan pedas

Bagi sebagian orang, makanan dengan kandungan cabai tinggi dapat membuat lambung terasa tidak nyaman. Saus pedas, sambal, dan hidangan berbumbu tajam dapat memicu sensasi panas atau memperburuk keluhan asam lambung.

Terutama bagi mereka yang memiliki lambung sensitif, konsumsi makanan pedas secara berlebihan dapat menyebabkan rasa perih atau tidak nyaman di bagian perut.

2. Gorengan dan makanan berlemak

Gorengan, makanan cepat saji, serta hidangan dengan kandungan lemak tinggi membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna.

Akibatnya, sebagian orang dapat merasa begah, terlalu kenyang, atau mengalami kembung setelah mengonsumsinya. Makanan berlemak juga dapat memperburuk gejala refluks pada orang tertentu.

3. Produk berbahan susu

Susu, keju, es krim, dan produk olahan susu lainnya dapat menimbulkan masalah bagi orang yang mengalami intoleransi laktosa.

Kondisi tersebut terjadi ketika tubuh kesulitan mencerna laktosa, yaitu gula alami yang terdapat dalam susu. Gejalanya dapat berupa perut kembung, banyak gas, mulas, hingga diare.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Melakukan 8 Hal Ini di Depan Umum Tanpa Merasa Tidak Nyaman? Anda Memiliki Kepercayaan Diri yang Tenang - Image
Kepribadian

Melakukan 8 Hal Ini di Depan Umum Tanpa Merasa Tidak Nyaman? Anda Memiliki Kepercayaan Diri yang Tenang

Rabu, 15 Juli 2026 | 17.46 WIB

8 Cara Generasi Tua Memegang Ponsel Saat Mengirim Pesan, Diam-Diam Membuat Cucu Mereka Tidak Nyaman! - Image
Parenting

8 Cara Generasi Tua Memegang Ponsel Saat Mengirim Pesan, Diam-Diam Membuat Cucu Mereka Tidak Nyaman!

Selasa, 30 Juni 2026 | 04.57 WIB

9 Tanda Menopause yang Kerap Disalahartikan sebagai Penyakit Serius, Gejalanya Sangat Tidak Nyaman - Image
Kesehatan

9 Tanda Menopause yang Kerap Disalahartikan sebagai Penyakit Serius, Gejalanya Sangat Tidak Nyaman

Senin, 18 Mei 2026 | 21.55 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang - Image
1

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

2

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

3

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

4

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

5

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

6

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

7

Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

9

Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan

10

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore