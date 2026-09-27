Jangan Disepelekan, 9 Jenis Makanan Ini Bisa Bikin Perut Tidak Nyaman

JawaPos.com – Rasa tidak nyaman pada perut bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kembung, begah, mulas, banyak gas, hingga sensasi panas akibat asam lambung. Kondisi tersebut tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.

Pemicunya pun tidak selalu sama pada setiap orang. Namun, beberapa jenis makanan dan minuman diketahui lebih berpotensi menimbulkan gangguan pencernaan, terutama bagi orang yang memiliki sensitivitas tertentu.

Mengetahui jenis makanan yang mungkin menjadi pemicu dapat membantu seseorang lebih memahami respons tubuh setelah makan. Dengan begitu, pola makan bisa disesuaikan untuk mengurangi munculnya keluhan pencernaan.

Dilansir dari English Jagran, terdapat sembilan jenis makanan dan minuman yang dapat memicu sakit perut, kembung, maupun gangguan pencernaan pada sebagian orang. Berikut daftarnya:

1. Makanan pedas Bagi sebagian orang, makanan dengan kandungan cabai tinggi dapat membuat lambung terasa tidak nyaman. Saus pedas, sambal, dan hidangan berbumbu tajam dapat memicu sensasi panas atau memperburuk keluhan asam lambung.

Terutama bagi mereka yang memiliki lambung sensitif, konsumsi makanan pedas secara berlebihan dapat menyebabkan rasa perih atau tidak nyaman di bagian perut.

2. Gorengan dan makanan berlemak Gorengan, makanan cepat saji, serta hidangan dengan kandungan lemak tinggi membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna.

Akibatnya, sebagian orang dapat merasa begah, terlalu kenyang, atau mengalami kembung setelah mengonsumsinya. Makanan berlemak juga dapat memperburuk gejala refluks pada orang tertentu.

3. Produk berbahan susu Susu, keju, es krim, dan produk olahan susu lainnya dapat menimbulkan masalah bagi orang yang mengalami intoleransi laktosa.