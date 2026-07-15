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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 15 Juli 2026 | 17.46 WIB

Melakukan 8 Hal Ini di Depan Umum Tanpa Merasa Tidak Nyaman? Anda Memiliki Kepercayaan Diri yang Tenang

seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang tenang./Magnific/pressfoto - Image

seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang tenang./Magnific/pressfoto

JawaPos.com - Kepercayaan diri sering kali disalahartikan sebagai kemampuan untuk tampil paling menonjol, berbicara paling lantang, atau menjadi pusat perhatian.

Padahal, menurut psikologi, bentuk kepercayaan diri yang paling kuat justru sering kali terlihat tenang. Orang yang benar-benar percaya pada dirinya sendiri tidak selalu membutuhkan validasi dari orang lain. Mereka merasa nyaman menjadi diri sendiri, bahkan ketika berada di tengah keramaian.

Kepercayaan diri yang tenang atau quiet confidence bukan berarti seseorang tidak pernah gugup. Mereka tetap bisa merasakan cemas atau tidak nyaman, tetapi emosi tersebut tidak mengendalikan tindakan mereka.

Mereka mampu bertindak sesuai nilai dan keyakinannya tanpa terlalu memikirkan bagaimana orang lain akan menilai.

Dilansir dari Hack Spirit pada Minggu (12/7), jika Anda mampu melakukan beberapa hal berikut di depan umum tanpa merasa terlalu canggung atau malu, kemungkinan besar Anda memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang.

1. Tidak Takut Berjalan atau Makan Sendirian

Banyak orang merasa makan di restoran sendirian adalah pengalaman yang memalukan. Mereka khawatir dianggap tidak memiliki teman atau terlihat kesepian.

Namun, orang dengan kepercayaan diri yang tenang memahami bahwa menikmati waktu sendiri bukanlah sesuatu yang perlu disembunyikan. Mereka bisa duduk santai di kafe, membaca buku, atau menikmati makanan tanpa merasa harus terus memainkan ponsel agar terlihat sibuk.

Psikologi menjelaskan bahwa kemampuan menikmati kesendirian menunjukkan tingkat penerimaan diri yang sehat. Mereka tidak bergantung pada kehadiran orang lain untuk merasa berharga.

2. Berani Mengakui Kesalahan

Editor: Hanny Suwindari
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