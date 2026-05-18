9 Tanda Menopause yang Kerap Disalahartikan sebagai Penyakit Serius, Gejalanya Sangat Tidak Nyaman

JawaPos.Com - Perubahan pada tubuh perempuan sering datang perlahan tanpa disadari. Saat memasuki usia tertentu, banyak wanita mulai merasakan kondisi fisik dan emosional yang berbeda dari biasanya.

Tubuh terasa mudah lelah, suasana hati berubah tidak menentu, hingga tidur mulai terganggu hampir setiap malam.

Karena gejalanya cukup mengganggu, tidak sedikit perempuan yang merasa khawatir dan mengira dirinya mengalami penyakit serius.

Padahal dalam banyak kasus, kondisi tersebut merupakan bagian alami dari proses menopause yang memang memengaruhi hormon dan keseimbangan tubuh.

Menopause bukan hanya tentang berhentinya siklus menstruasi. Masa ini juga membawa banyak perubahan yang kadang membuat tubuh terasa asing bagi pemiliknya sendiri.

Beberapa gejalanya bahkan sangat mirip dengan gangguan kesehatan lain sehingga sering disalahartikan.

Dilansir dari Yourtango, inilah sembilan tanda menopause yang kerap dianggap sebagai penyakit serius karena gejalanya terasa sangat tidak nyaman.

1. Tubuh Mendadak Terasa Sangat Panas dan Berkeringat

Salah satu tanda menopause yang paling sering dialami adalah hot flashes atau sensasi panas mendadak pada tubuh.

Perasaan panas biasanya muncul di wajah, leher, dada, lalu menyebar ke seluruh tubuh dalam waktu singkat.

Kondisi ini sering disertai keringat berlebihan dan jantung yang terasa berdebar lebih cepat.

Banyak wanita mengira dirinya mengalami tekanan darah tinggi, gangguan jantung, atau masalah kesehatan lain karena gejalanya muncul tiba-tiba.

Padahal perubahan hormon estrogen selama menopause memang dapat mengganggu pengaturan suhu tubuh sehingga sensasi panas mudah muncul tanpa penyebab yang jelas.

Gejala ini sering terasa lebih mengganggu pada malam hari karena membuat tidur menjadi tidak nyaman.