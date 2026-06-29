8 Cara Generasi Tua Memegang Ponsel Saat Mengirim Pesan, Diam-Diam Membuat Cucu Mereka Tidak Nyaman!

seseorang yang senang bermain ponsel ./Freepik/freepik
JawaPos.com - Di era ketika ponsel sudah seperti perpanjangan tangan manusia, cara seseorang memegang dan menggunakannya sering kali mencerminkan generasi tempat ia tumbuh.
Bagi generasi muda, ponsel adalah benda yang intuitif, cepat, dan nyaris menyatu dengan tubuh. Namun bagi generasi tua, ponsel tetaplah “alat”, bukan insting.
Perbedaan inilah yang kerap melahirkan pemandangan unik—bahkan sedikit mengganggu—di mata para cucu. Bukan karena salah, melainkan karena begitu… tidak biasa.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan cara khas generasi tua memegang ponsel saat mengirim pesan, yang sering membuat cucu mereka refleks menahan napas.
1. Memegang Ponsel dengan Dua Tangan Seperti Membaca Kitab Suci
Ponsel dipegang tegak lurus, dua tangan menopang, wajah serius, dan alis sedikit berkerut. Setiap pesan diketik dengan penuh penghayatan, seolah satu kata salah bisa mengubah takdir keluarga.
Bagi cucu, ini terasa menegangkan. Mereka bertanya dalam hati: “Ini mau kirim ‘OK’ atau sedang menyusun manifesto?”
2. Jari Telunjuk Mengetik Pelan tapi Pasti
Alih-alih ibu jari, generasi tua sering memilih satu jari telunjuk sebagai alat utama. Setiap huruf ditekan perlahan, satu per satu, dengan jeda panjang di antaranya.
Cucu yang melihat biasanya mengalami kegelisahan eksistensial: pesan sederhana terasa seperti perjalanan spiritual yang tak kunjung selesai.
3. Ponsel Dipegang Terlalu Dekat dengan Wajah
Jarak ponsel dengan wajah hampir nol, kadang disertai kacamata diturunkan sedikit. Dari samping, sudut pandangnya membuat cucu khawatir: apakah layar akan dicium, atau mata yang akan menabrak notifikasi?
Ini bukan hanya soal kebiasaan, tapi soal rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan.
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