Pengidap Diabetes Tetap Bisa Makan Buah, Ini 6 Pilihannya

ilustrasi buah-buahan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Menjaga kadar gula darah tetap terkendali merupakan bagian penting dalam pola hidup, terutama bagi orang yang mengalami prediabetes maupun diabetes tipe 2. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pemilihan makanan, termasuk buah-buahan.
Sebagian buah mengandung gula alami yang dapat memengaruhi kadar glukosa darah. Namun, kondisi tersebut bukan berarti pengidap diabetes harus menghindari buah sepenuhnya. Dengan memilih jenis dan porsi yang tepat, buah tetap dapat menjadi bagian dari pola makan sehari-hari.
Buah tertentu mengandung serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh. Kandungan serat juga dapat membantu memperlambat proses penyerapan gula sehingga perubahan kadar glukosa tidak berlangsung terlalu cepat.
Dilansir dari English Jagran, berikut enam buah yang dapat menjadi pilihan bagi pengidap diabetes karena memiliki indeks glikemik relatif rendah hingga sedang.
1. Apel
Apel termasuk buah yang praktis untuk dijadikan camilan. Buah ini mengandung serat, vitamin C, serta berbagai senyawa antioksidan. Indeks glikemiknya yang rendah hingga sedang membuat apel dapat menjadi salah satu pilihan buah dalam menu harian.
Apel bisa dikonsumsi secara langsung sebagai camilan maupun menjadi bagian dari menu sarapan. Sebaiknya konsumsi dalam bentuk buah utuh agar kandungan seratnya tetap diperoleh.
2. Ceri
Ceri tidak hanya memiliki rasa manis dan segar, tetapi juga mengandung sejumlah nutrisi seperti vitamin C, kalium, dan antioksidan. Buah ini memiliki indeks glikemik yang relatif rendah sehingga dapat menjadi alternatif camilan bagi pengidap diabetes.
Ceri dapat dinikmati dalam porsi yang sesuai, misalnya sebagai camilan pada pagi atau sore hari.
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