Hati-Hati saat Perut Kosong, 5 Buah Ini Bisa Mengganggu Pencernaan

ilustrasi buah-buahan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Memilih makanan yang dikonsumsi setelah bangun tidur perlu menjadi perhatian, terutama bagi orang yang memiliki pencernaan sensitif. Kondisi perut yang masih kosong membuat sebagian makanan atau minuman tertentu lebih mudah menimbulkan rasa tidak nyaman.
Buah memang dikenal sebagai sumber vitamin, mineral, serat, dan berbagai nutrisi penting. Namun, bukan berarti semua jenis buah akan cocok dikonsumsi dalam kondisi perut kosong bagi setiap orang.
Beberapa buah memiliki tingkat keasaman, kandungan gula, atau serat yang dapat memicu keluhan seperti kembung, mulas, atau gangguan pencernaan pada orang tertentu.
Dilansir dari English Jagran, berikut sejumlah buah yang perlu diperhatikan apabila hendak dikonsumsi ketika perut masih kosong.
Pisang menjadi salah satu buah yang perlu diperhatikan oleh orang dengan pencernaan sensitif. Kandungan gula alami dan mineral di dalamnya dapat membuat sebagian orang merasa kembung atau tidak nyaman ketika dikonsumsi tanpa makanan pendamping.
Pada orang yang memiliki kecenderungan refluks asam, pisang dalam kondisi tertentu juga dapat membuat keluhan terasa lebih mengganggu.
Karena itu, jika perut terasa kurang nyaman setelah makan pisang dalam keadaan kosong, Anda dapat mengonsumsinya bersama makanan lain.
Semangka memiliki kandungan air yang sangat tinggi dan mengandung gula alami. Bagi sebagian orang, mengonsumsinya dalam jumlah banyak ketika perut kosong dapat menyebabkan rasa penuh atau kembung.
Kandungan citrulline di dalam semangka juga disebut dapat memengaruhi kondisi pencernaan pada individu tertentu. Namun, respons setiap orang dapat berbeda sehingga tidak semua orang akan mengalami keluhan setelah mengonsumsi semangka.
Pepaya dikenal mengandung enzim papain yang membantu proses pemecahan protein. Meski umumnya cukup mudah dikonsumsi, sebagian orang dengan lambung sensitif mungkin mengalami ketidaknyamanan setelah menyantapnya saat perut kosong.
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Jawa Pos
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