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Rabbany Wanadriani
Selasa, 15 September 2026 | 01.13 WIB

Sering Dibuat Jus, 4 Buah Ini Ternyata Punya Manfaat Lebih Saat Dimakan Utuh

ilustrasi buah-buahan. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi buah-buahan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Buah merupakan bagian penting dalam pola makan sehat karena mengandung beragam vitamin, mineral, serat, serta senyawa antioksidan yang dibutuhkan tubuh.

Rutin mengonsumsi buah dalam jumlah yang cukup dapat membantu menjaga fungsi pencernaan, mendukung daya tahan tubuh, sekaligus berkontribusi dalam menurunkan risiko berbagai penyakit kronis.

Buah bisa dinikmati dengan berbagai cara. Sebagian orang memilih memakannya secara langsung karena dapat menikmati tekstur dan rasa alaminya, sedangkan lainnya lebih menyukai jus karena dianggap lebih praktis.

Namun, tidak semua buah memberikan manfaat yang sama ketika diolah menjadi minuman. Pada beberapa jenis buah, mengonsumsinya secara utuh dapat membantu mempertahankan serat dan komponen nutrisi lainnya.

Dilansir English Jagran, berikut empat buah yang lebih dianjurkan untuk dikonsumsi langsung daripada dibuat menjadi jus.

1. Mangga

Mangga merupakan buah yang kaya akan berbagai zat gizi. Untuk mendapatkan manfaatnya secara lebih optimal, mangga dapat dikonsumsi langsung setelah dikupas dan dipotong.

Daging buah mangga mengandung serat, vitamin, mineral, dan senyawa antioksidan. Ketika buah dikonsumsi utuh, serat tersebut tetap dapat memberikan manfaat bagi tubuh.

Kandungan serat juga membantu mendukung sistem pencernaan serta memberikan rasa kenyang lebih lama. Karena itu, menikmati potongan mangga bisa menjadi pilihan dibandingkan mengolahnya menjadi jus.

2. Semangka

Semangka terkenal dengan kandungan airnya yang tinggi sehingga sangat menyegarkan, terutama ketika dikonsumsi dalam kondisi dingin.

Selain air, buah ini juga mengandung serat dan berbagai vitamin serta senyawa antioksidan. Mengonsumsi semangka dalam bentuk potongan memungkinkan tubuh mendapatkan kandungan serat dari buah secara lebih utuh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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