Tak Sulit Dilakukan, 5 Tips Memilih Buah dan Sayur yang Masih Fresh

JawaPos.com - Buah dan sayuran merupakan bagian penting dari pola makan seimbang. Beragam nutrisi di dalamnya, mulai dari vitamin, mineral hingga serat, dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh sehari-hari.
Namun, manfaat tersebut akan lebih optimal jika bahan pangan yang dipilih masih dalam kondisi baik. Sayangnya, tidak sedikit orang yang kurang memperhatikan kualitas buah dan sayuran ketika berbelanja.
Produk yang sudah layu, terlalu matang, memar, atau bahkan mulai membusuk tentu kurang ideal untuk dibawa pulang.
Dilansir dari English Jagran, ada sejumlah cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mengetahui kualitas buah dan sayuran sebelum membelinya. Berikut lima di antaranya:
Tempat membeli bahan makanan turut menentukan kualitas produk yang diperoleh. Pilih penjual atau toko yang memiliki reputasi baik dan menjaga kondisi produk dengan benar.
Perhatikan buah dan sayuran secara langsung. Hindari bahan yang memiliki banyak memar, noda mencurigakan, atau bagian yang terlihat rusak.
Untuk sayuran berdaun, pilih yang masih tampak segar, tidak layu, dan memiliki tekstur cukup kokoh. Pasar lokal atau petani setempat juga dapat menjadi pilihan karena produk tertentu mungkin tersedia dalam kondisi lebih segar.
Sentuhan ringan bisa membantu mengetahui kondisi buah dan sayuran. Tekan secara perlahan untuk mengecek apakah teksturnya masih cukup padat.
Hindari produk yang terasa terlalu lembek, kecuali memang jenis buah tersebut secara alami memiliki tekstur lunak ketika matang.
Setiap jenis buah dan sayuran memiliki tingkat kekerasan berbeda. Karena itu, kenali karakteristik bahan yang hendak dibeli agar tidak keliru menentukan tingkat kesegarannya.
Kondisi fisik merupakan salah satu indikator paling mudah untuk diperiksa. Buah dan sayuran yang masih segar umumnya memiliki warna yang sesuai dengan karakter alaminya dan tidak menunjukkan terlalu banyak bagian rusak.
Permukaan yang terlihat sehat juga dapat menjadi pertimbangan. Meski demikian, jangan hanya berpatokan pada tampilan karena beberapa produk tetap memiliki kondisi baik meskipun bentuknya tidak sempurna.
Perhatikan pula tingkat kematangan. Jika buah baru akan dikonsumsi beberapa hari kemudian, pilih tingkat kematangan yang sesuai agar tidak cepat rusak.
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