Kolaborasi Mode dan Skincare Diterjemahkan Lewat Intentional Allure dalam Fashion Nation 20. (IST)
JawaPos.com - Mode dan perawatan kulit (skincare) sering kali dianggap sebagai dua hal yang berbeda. Namun, di panggung Fashion Nation 20, keduanya menyatu dalam sebuah peragaan busana bertajuk Intentional Allure.
Kolaborasi antara brand perawatan tubuh organik lokal Magic of Nature (MON) dan fashion stylist ternama Caren Delano ini membuktikan bahwa pesona sejati selalu dimulai dari rasa nyaman dan percaya diri terhadap kulit sendiri.
Melalui pesan utama Intentionally Organic, Magic of Nature menerjemahkan filosofi perawatan kulit ke dalam bahasa fesyen. Sebuah gagasan bahwa setiap pilihan baik bahan produk perawatan maupun elemen busana harus dilakukan dengan kesadaran, perhatian, dan tujuan yang jelas.
Founder Magic of Nature, Sri Dayawati Hadisuwito, mengungkapkan bahwa lahirnya MON berangkat dari pengalaman personalnya sebagai pemilik kulit sensitif yang sulit menemukan produk yang tepat. Memiliki latar belakang di bidang agrikultur, Sri memilih untuk membangun usahanya dari hulu (farm-to-skin).
"Saya percaya hasil yang baik selalu dimulai dari bahan yang baik dan proses yang dijaga sejak awal. Jalannya memang lebih panjang, tapi saya ingin tahu persis bagaimana produk ini dibuat sampai akhirnya digunakan di kulit," ujar Sri Dayawati.
Sikap konsisten ini dibuktikan dengan raihan sertifikasi internasional ECOCERT COSMOS Organic untuk lini produk perawatan berbasis minyak biji bunga matahari (sunflower seed oil) milik MON.
Pendekatan serba penuh pertimbangan (intentional) inilah yang menarik perhatian Caren Delano. Menurut Caren, prinsip dalam merawat kulit sangat sejalan dengan caranya memandang gaya personal seseorang.
"Di dunia fashion, siluet, material, warna, hingga detail kecil dipilih untuk memperkuat karakter orang yang mengenakannya. Ketika seseorang merasa nyaman dengan dirinya sendiri, apa yang dikenakan akan terasa jauh lebih hidup dan personal," jelas Caren.
Dalam peragaan Intentional Allure, Caren merangkai karya dari lima desainer papan atas tanah air, yakni Ayumi, Dikha Sigit, House of Dimas Singgih, Hendy Huang, dan Maison Baaz Couture. Masing-masing desainer menerjemahkan makna 'intensi' ke dalam garis rancangan, warna, hingga konstruksi busana yang modern, refined, dan personal.
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