Tak Hanya Skincare, 6 Jus Ini Bisa Jadi Pelengkap Rutinitas Calon Pengantin

ilustrasi wanita yang meminum jus. (freepik)
JawaPos.com - Memiliki kulit yang sehat dan tampak bercahaya menjadi salah satu hal yang kerap dipersiapkan calon pengantin menjelang hari pernikahan.
Selain menggunakan produk perawatan kulit, pola makan dan asupan sehari-hari juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Salah satu pilihan yang praktis adalah mengonsumsi jus berbahan buah dan sayuran yang kaya akan vitamin serta antioksidan.
Minuman tersebut dapat menjadi bagian dari pola makan seimbang sekaligus membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sejumlah bahan alami juga mengandung nutrisi yang berperan dalam menjaga kesehatan kulit.
Dilansir dari English Jagran, berikut enam kombinasi jus yang dapat menjadi pilihan untuk melengkapi rutinitas pagi calon pengantin menjelang hari bahagia.
Mentimun dikenal memiliki kandungan air yang tinggi sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Sementara itu, lidah buaya kerap digunakan dalam berbagai produk perawatan karena memiliki sifat yang menenangkan kulit.
Kombinasi keduanya dapat menjadi pilihan minuman yang menyegarkan. Kandungan air dan nutrisi dari bahan-bahan tersebut juga dapat melengkapi pola konsumsi calon pengantin selama mempersiapkan diri.
Perpaduan delima dan jeruk menghasilkan jus dengan kandungan antioksidan serta vitamin C.
Delima dikenal kaya akan senyawa antioksidan, sedangkan jeruk merupakan salah satu sumber vitamin C. Nutrisi tersebut berperan dalam menjaga kesehatan tubuh dan mendukung pembentukan kolagen.
Dengan rasa yang segar, campuran kedua buah ini bisa menjadi alternatif minuman pagi yang mudah dibuat.
Wortel, bit, dan apel dapat dipadukan menjadi jus dengan warna menarik sekaligus beragam kandungan nutrisi.
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Jawa Pos
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