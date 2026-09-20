Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Minggu, 20 September 2026 | 23.40 WIB

Tak Hanya Skincare, 6 Jus Ini Bisa Jadi Pelengkap Rutinitas Calon Pengantin

ilustrasi wanita yang meminum jus. (freepik) - Image

ilustrasi wanita yang meminum jus. (freepik)

JawaPos.com - Memiliki kulit yang sehat dan tampak bercahaya menjadi salah satu hal yang kerap dipersiapkan calon pengantin menjelang hari pernikahan.

Selain menggunakan produk perawatan kulit, pola makan dan asupan sehari-hari juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Salah satu pilihan yang praktis adalah mengonsumsi jus berbahan buah dan sayuran yang kaya akan vitamin serta antioksidan.

Minuman tersebut dapat menjadi bagian dari pola makan seimbang sekaligus membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sejumlah bahan alami juga mengandung nutrisi yang berperan dalam menjaga kesehatan kulit.

Dilansir dari English Jagran, berikut enam kombinasi jus yang dapat menjadi pilihan untuk melengkapi rutinitas pagi calon pengantin menjelang hari bahagia.

1. Jus Mentimun dan Lidah Buaya

Mentimun dikenal memiliki kandungan air yang tinggi sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Sementara itu, lidah buaya kerap digunakan dalam berbagai produk perawatan karena memiliki sifat yang menenangkan kulit.

Kombinasi keduanya dapat menjadi pilihan minuman yang menyegarkan. Kandungan air dan nutrisi dari bahan-bahan tersebut juga dapat melengkapi pola konsumsi calon pengantin selama mempersiapkan diri.

2. Jus Delima dan Jeruk

Perpaduan delima dan jeruk menghasilkan jus dengan kandungan antioksidan serta vitamin C.

Delima dikenal kaya akan senyawa antioksidan, sedangkan jeruk merupakan salah satu sumber vitamin C. Nutrisi tersebut berperan dalam menjaga kesehatan tubuh dan mendukung pembentukan kolagen.

Dengan rasa yang segar, campuran kedua buah ini bisa menjadi alternatif minuman pagi yang mudah dibuat.

3. Jus Wortel, Bit, dan Apel

Wortel, bit, dan apel dapat dipadukan menjadi jus dengan warna menarik sekaligus beragam kandungan nutrisi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Polisi Sebut Pemilik Wedding Organizer yang Tipu Puluhan Calon Pengantin Residivis - Image
Jabodetabek

Polisi Sebut Pemilik Wedding Organizer yang Tipu Puluhan Calon Pengantin Residivis

Senin, 1 Juni 2026 | 20.53 WIB

Tak Hanya Menyegarkan, 5 Jus Ini Bisa Menjadi Bagian dari Menu Diet - Image
Lifestyle

Tak Hanya Menyegarkan, 5 Jus Ini Bisa Menjadi Bagian dari Menu Diet

Senin, 14 September 2026 | 03.24 WIB

5 Dampak yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Minum Jus di Pagi Hari - Image
Lifestyle

5 Dampak yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Minum Jus di Pagi Hari

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01.11 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore